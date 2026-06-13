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#1
Foto - İşte kredi kartı borcu en çok olan ülkeler! Türkiye kaçıncı sırada?

İşte küresel ekonomide harcama alışkanlıkları ve borç sarmalının zirvesindeki o ülkeler...

#2
Foto - İşte kredi kartı borcu en çok olan ülkeler! Türkiye kaçıncı sırada?

Hayatımızı kolaylaştıran plastik kartlar, kontrolsüz harcamalarla birleştiğinde küresel bir borç krizine dönüşebiliyor; nitekim Trading Economics'in son verileri de dünyada kişi başına düşen ortalama kredi kartı borcunun korkutucu boyutlara ulaştığı ülkeleri gözler önüne seriyor.

#3
Foto - İşte kredi kartı borcu en çok olan ülkeler! Türkiye kaçıncı sırada?

1. ???????? ABD $6.580

#4
Foto - İşte kredi kartı borcu en çok olan ülkeler! Türkiye kaçıncı sırada?

2. ???????? Kanada $4.210

#5
Foto - İşte kredi kartı borcu en çok olan ülkeler! Türkiye kaçıncı sırada?

3. ???????? Birleşik Krallık $3.940

#6
Foto - İşte kredi kartı borcu en çok olan ülkeler! Türkiye kaçıncı sırada?

4. ???????? Avustralya $3.720

#7
Foto - İşte kredi kartı borcu en çok olan ülkeler! Türkiye kaçıncı sırada?

5. ???????? Güney Kore $3.610

#8
Foto - İşte kredi kartı borcu en çok olan ülkeler! Türkiye kaçıncı sırada?

6. ???????? Türkiye $3.240

#9
Foto - İşte kredi kartı borcu en çok olan ülkeler! Türkiye kaçıncı sırada?

7. ???????? Japonya $2.980

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