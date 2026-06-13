İşte kredi kartı borcu en çok olan ülkeler! Türkiye kaçıncı sırada?
Trading Economics verilerine göre hazırlanan güncel listede, kişi başına düşen ortalama kredi kartı borcunun en yüksek olduğu ülkeler belli oldu.
Trading Economics verilerine göre hazırlanan güncel listede, kişi başına düşen ortalama kredi kartı borcunun en yüksek olduğu ülkeler belli oldu.
İşte küresel ekonomide harcama alışkanlıkları ve borç sarmalının zirvesindeki o ülkeler...
Hayatımızı kolaylaştıran plastik kartlar, kontrolsüz harcamalarla birleştiğinde küresel bir borç krizine dönüşebiliyor; nitekim Trading Economics'in son verileri de dünyada kişi başına düşen ortalama kredi kartı borcunun korkutucu boyutlara ulaştığı ülkeleri gözler önüne seriyor.
1. ???????? ABD $6.580
2. ???????? Kanada $4.210
3. ???????? Birleşik Krallık $3.940
4. ???????? Avustralya $3.720
5. ???????? Güney Kore $3.610
6. ???????? Türkiye $3.240
7. ???????? Japonya $2.980
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