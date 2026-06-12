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Gündem Bilal Erdoğan 'Türkiye'den cesaret alıyor' diyerek duyurdu
Gündem

Bilal Erdoğan 'Türkiye'den cesaret alıyor' diyerek duyurdu

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
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Bilal Erdoğan 'Türkiye'den cesaret alıyor' diyerek duyurdu

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan yaptığı açıklamada "Türkiye güçlenirken elbette ki diasporası da güçleniyor" ifadelerini kullandı.

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, Türkiye'nin son yıllarda uluslararası alandaki etkinliğinin arttığını belirterek "Türkiye güçlenirken elbette ki diasporası da güçleniyor. Türkiye dışındaki 8 milyona yaklaşan diaspora, hem Türkiye'ye güç katıyor hem de güçlenen Türkiye'den cesaret alıyor, cesaret buluyor." dedi.

Bilal Erdoğan, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneğinin (MÜSİAD) Almanya'nın Gelsenkirchen kentinde düzenlediği gala yemeğinde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin artık uluslararası meselelerde daha fazla söz sahibi olduğunu söyledi.

"Türkiye eski Türkiye değil. Türkiye'nin artık etkinliği Avrupa'da daha iyi hissediliyor." diyen Bilal Erdoğan, dünyanın yeni döneminde Türkiye'nin birçok uluslararası konuda ortaya koyacağı tutumun yakından takip edildiğini aktardı.

Türkiye'nin güçlenmesiyle yurt dışındaki Türk toplumunun da daha görünür ve etkili hale geldiğini vurgulayan Bilal Erdoğan, "Türkiye güçlenirken elbette ki diasporası da güçleniyor. Türkiye dışındaki 8 milyona yaklaşan diaspora, hem Türkiye'ye güç katıyor hem de güçlenen Türkiye'den cesaret alıyor, cesaret buluyor." ifadelerini kullandı.

 

Avrupa'da yaşayan Türk iş insanlarının artık yalnızca bulundukları ülkelerde faaliyet gösteren girişimciler olmadığını belirten Bilal Erdoğan, "Artık siz yeni Türkiye'nin dünyanın dört bir yanında ticaret yapan, dünyanın dört bir yanında iş yapan, iş veren girişimcilerisiniz, müteşebbislerisiniz." diye konuştu.

Türkiye'nin ihracatının son yıllarda önemli ölçüde arttığına dikkati çeken Erdoğan, "İhracatı 30 milyar dolarlardan 275 milyar dolara gelmiş Türkiye'ye bakıyoruz ve hala en az bir o kadar daha ihracat yapacak potansiyeli çok canlı olan bir memleket görüyoruz." dedi.

Türk diasporasının ekonomik gücünün yanı sıra Türkiye'nin uluslararası etkisinin artmasına da katkı sunduğunun altını çizen Bilal Erdoğan, "Güçlü diaspora, güçlü Türkiye; güçlü Türkiye, güçlü diaspora." değerlendirmesinde bulundu.

Bilal Erdoğan, Avrupa'daki Türk toplumunun Türk dünyası ve diğer dost toplumların diasporalarıyla daha güçlü ilişkiler geliştirmesi gerektiğini söyleyerek "Dünyanın ihtiyacı olan insanlık ittifakını yeniden ayağa kaldırabileceğimizi düşünüyorum." ifadesini kullandı.

 

Avrupa'nın yaşlanan nüfus ve yapısal sorunlarla karşı karşıya bulunduğunu dile getiren Bilal Erdoğan, güçlü ve istikrarlı bir Avrupa'nın Türkiye'nin de yararına olduğunu belirtti.

Bilal Erdoğan, "Biz yanı başımızda güçlü bir Avrupa'nın, istikrarlı bir Avrupa'nın, sağlıklı bir Avrupa'nın olmasını isteriz. Avrupa da yanı başında güçlü, istikrarlı ve sağlıklı bir Türkiye'nin olmasını istemelidir." diye konuştu.

Türk diasporasının Almanya ve Avrupa'da ortaya koyduğu başarıların önemli bir birikimin sonucu olduğunu vurgulayan Bilal Erdoğan, "Almanya'ya gelen veya Avrupa'ya gelen babalarınızın, dedelerinizin ne şartlarda gelip nerelerden nerelere geldiğini ve sizin bugün neler yaptığınızı kimse inkar edemez. Bu, büyük bir başarı hikayesidir." dedi.

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, Türk iş insanlarına seslenerek "Artık sıradan işler yapamayız. Yaptığımız her şeyin dünya çapında, dünya standartlarında en iyisi olması için daha fazla gayret göstermemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

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