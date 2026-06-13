CHP zorbalığına karşı dayanışma zamanı! Akit’e uzanan her eller kırılsın

Buğra Kardan İstanbul

TBMM önünde CHP Grubu’nu takip eden Akit TV muhabiri Muhammet Can Bulut ve kameraman Nuh Güneş’e yönelik saldırıya tepkiler çığ gibi büyüyor. Basın derneklerini de öfkelendiren menfur saldırıyı telin etmek için bugün saat 14.00’te Akit Medya Grubu Genel Merkezi önünde dayanışma buluşması gerçekleşecek. Duyarlı sivil toplum kuruluşları ve vatandaşları bir araya getirecek buluşmada korsan Genel Başkan Özgür Özel’in tahrikine kapılarak Bulut ve Güneş’e linç girişiminde bulunan CHP’liler kınanacak. Basın hürriyetinin, ifade özgürlüğünün, haber alma hakkına tahammülsüzlüğün geldiği tehlikeli boyutlara dikkat çekilecek. “Akit’e uzanan eller kırılsın”, “Özgür basın susturulamaz” sloganları atılacak. Bulut ve Güneş, 10 günlük darp raporu alırken, saldırganlar hakkında suç duyurusunda bulunulmuş, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da soruşturma başlatmıştı. Olaya tepkiler de gelmeye devam ediyor.

SALDIRI KABUL EDİLEMEZ

AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı Aksoy, Akit’e yaptığı açıklamada şunları dile getirdi: “30 yılı aşkın süre gazetecilik yapmış, meslek hayatının her aşamasında basın özgürlüğünü ve halkın haber alma hakkını savunmuş biri olarak Akit TV çalışanlarına yönelik gerçekleştirilen saldırıyı şiddetle kınıyorum. Gazeteciler; siyasi partilerin, kamu kurumlarının ve toplumun tüm kesimlerinin faaliyetlerini takip etmek, gelişmeleri kamuoyuna aktarmakla yükümlüdür. Özellikle son dönemde CHP’nin kendi içerisinde yaşadığı tartışmaları, iddiaları ve gelişmeleri haberleştiren gazetecilerin hedef gösterilmesi; baskıya maruz bırakılması veya saldırıya uğraması son derece düşündürücüdür. Demokratik siyasette eleştirilere ve haberlere verilecek cevap, şiddet veya baskı değil; şeffaflık, açıklık ve hukuka uygun davranmaktır. Basın mensuplarını susturmaya yönelik her girişim, aslında gerçeklerin ortaya çıkmasından duyulan rahatsızlığın bir göstergesidir. Gazetecilerin görevi hoşumuza giden haberleri yapmak değil, kamuoyunun bilmesi gereken gelişmeleri aktarmaktır. Bir gazetecinin çalıştığı kurum ya da yayın politikası gerekçe gösterilerek saldırıya uğraması hiçbir şekilde kabul edilemez.”

SAYGISIZ BİR ZİHNİYET VAR

Eski AK Parti Tokat Milletvekili ve gazeteci-yazar Resul Tosun da şunları dile getirdi: “Türkiye’de tek parti döneminden bu yana kendini devletin sahibi ve koruyucusu olarak gören, millete ve değerlerine tepeden bakan bir zihniyet var. Bu zihniyet ötekine saygı göstermez. Kendisi gibi düşünmeyenlere kendi fikrini dayatır. Yeri geldiğinde elinde imkân varsa güç kullanır. Bu zihniyetin siyasetteki en güçlü temsilcisi CHP’dir. O nedenle kendisinden görmediği herkese zor kullanmak CHP’nin bariz özelliklerindendir. Demokrasi, özgürlük, eşitlik ve ifade özgürlüğü başkası için söz konusu değildir. Dindarlara muhafazakârlara iktidarları döneminde nefes aldırmamışlar, bugün yere göğe sığdıramadıkları Nazım Hikmet bile iktidarları döneminde cezaevinden çıkamamıştır. Dolayısıyla CHP milletin değerlerine sırtını dönmüş Batıcı bir örgüttür. Seçilmiş dindar Cumhurbaşkanı’na saygı götermeyenler, Akit çalışanlarına saygı gösterir mi?”