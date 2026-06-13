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Gündem MİT'ten siber suç şebekesine darbe! Vatandaşları hedef alan şebeke çökertildi
Gündem

MİT'ten siber suç şebekesine darbe! Vatandaşları hedef alan şebeke çökertildi

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:
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MİT'ten siber suç şebekesine darbe! Vatandaşları hedef alan şebeke çökertildi

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın koordinasyonunda yürütülen operasyonda, kredi kartı bilgilerini otomatik yazılımlarla test ederek vatandaşları hedef alan siber suç şebekesi çökertildi. İstanbul ve Kocaeli'de düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), çok sayıda vatandaşı etkileyen kredi kartı odaklı siber suç faaliyetini ortaya çıkardı. MİT'in koordinasyonunda Siber Güvenlik Başkanlığı (SGB), Jandarma Genel Komutanlığı ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından yürütülen ortak çalışma sonucunda İstanbul ve Kocaeli'de operasyon düzenlendi.

Soruşturma, 7 Haziran gecesi vatandaşlara gönderilen şüpheli SMS'lerin tespit edilmesiyle başladı. Mesajlarda kredi kartları üzerinden yapılan yüksek tutarlı işlem denemeleri ve tek kullanımlık doğrulama şifrelerinin yer aldığı belirlendi.

Yapılan teknik incelemelerde, çok sayıda kredi kartı numarasının otomatik yazılımlarla test edildiği, kartların geçerliliğinin kontrol edilmesi amacıyla sistematik denemeler yapıldığı ortaya çıkarıldı. Bu işlemler sırasında kart sahiplerine otomatik SMS gönderildiği tespit edildi.

MİT'in istihbari çalışmaları ve SGB'nin teknik analizleri sonucunda şüphelilerin kullandığı dijital altyapılar, IP adresleri ve bağlantılar deşifre edildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında İstanbul ve Kocaeli'de gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 3 şüpheli yakalandı.

Operasyonda ele geçirilen dijital materyallerde kredi kartı verilerinin toplu şekilde test edilmesinde kullanılan yazılımlar ile çok sayıda dijital kayıt ve veri setine ulaşıldı.

Yetkililer, olay kapsamında herhangi bir maddi kayıp yaşanmadığını ancak kullanılan yöntemin organize siber suç örgütlerinin sıkça başvurduğu yöntemlerden biri olduğunu belirtti.

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