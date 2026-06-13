Ahmed Şara'ya açık çağrı: Lübnanlı Sünni Araplar Lübnan'ın Suriye ile birleşmesini istiyor!

Lübnan'ın içinden geçtiği derin ekonomik kriz, sosyal çözülme ve devlet aygıtının işlemez hale gelmesi, bölge genelinde köklü bir değişim ihtiyacını yeniden gün yüzüne çıkardı. Bu bağlamda, Lübnan ile Suriye’nin tarihsel, kültürel ve coğrafi bütünlüğüne vurgu yapan "yeni bir entegrasyon" fikri, sadece bir nostalji değil, aynı zamanda bölgesel istikrar için stratejik bir zorunluluk olarak öne çıkıyor.

Ortak Bir Gelecek Tasavvuru: Neden Entegrasyon?

Lübnan’daki Sünni Arap toplumunun ve ülkedeki diğer toplumsal kesimlerin giderek daha yüksek sesle dile getirdiği bu arayış, esasen "mevcut sistemin artık tıkandığı" gerçeğine dayanıyor. İki ülke arasındaki sınırların yapaylığı, aile bağlarının koparılması ve ekonomik entegrasyonun önündeki engeller, bölgeyi her geçen gün daha kırılgan kılıyor.

Entegrasyonun sunduğu temel vaatler şunlardır:

Ekonomik Canlanma: Lübnan'ın liman altyapısı ile Suriye'nin iç hinterlandı ve tarımsal/sanayi üretim kapasitesinin birleşmesi, bölgeyi Akdeniz’in en güçlü ekonomik merkezine dönüştürebilir.

Güvenlik ve İstikrar: Bölgesel dış müdahalelere açık olan Lübnan’ın, güçlü bir merkezi yönetim ve Suriye ile kurulacak stratejik işbirliği sayesinde "tampon bölge" olmaktan çıkıp "istikrar unsuru" haline gelmesi hedeflenmektedir.

Toplumsal Bütünlük: Yüzyıllardır aynı havayı soluyan, akrabalık bağlarıyla iç içe geçmiş halkların, yapay siyasi sınırların prangalarından kurtularak ortak bir kimlik altında yeniden güçlenmesi, bölgenin tarihsel özüne en uygun model olarak görülüyor.

Ahmed Şara ve Yeni Dönemin Vizyonu

Suriye yönetiminde Ahmed Şara döneminin başlattığı "yeni nesil devletçilik" anlayışı, bu entegrasyon fikrine yeni bir boyut kazandırıyor. Şara'nın yaklaşımı, bölgeyi eski statükonun kısıtlarından arındırarak, halkların iradesine dayalı, daha kapsayıcı ve güçlü bir bölgesel blok oluşturma potansiyeli taşıyor.

Bu noktada "açık çağrı" şudur: Lübnan’ın geleceğini, dar mezhepsel çatışmalarda veya dış güçlerin insafında aramak yerine; bölgenin tarihsel derinliğini ve ekonomik potansiyelini birleştirecek olan bu entegrasyon süreci, hem Lübnan Sünnileri hem de bölgenin tüm unsurları için gerçek bir kurtuluş reçetesi olabilir.

Bölgesel Bir Sinerjiye Doğru

Siyasi otoritelerin bu toplumsal talebi görmezden gelmesi artık imkansızlaşmaktadır. Lübnan’ın kendi ayakları üzerinde duramadığı bu süreçte, Suriye ile kurulacak gönüllü, rasyonel ve sağlam bir birleşme, sadece bir "yönetim biçimi" değil; bölgenin 21. yüzyılda küresel ölçekte yeniden söz sahibi olmasını sağlayacak bir "diriliş projesi" olarak değerlendirilmektedir.

Bu entegrasyon, Lübnan’ın parçalanmışlığını nihayete erdirip, büyük ve güçlü bir bölge projesinin ilk adımı olarak tarihe geçebilir.