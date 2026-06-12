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Gündem Fidan'dan müzakere diplomasisi
Gündem

Fidan'dan müzakere diplomasisi

Yeniakit Publisher
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Fidan'dan müzakere diplomasisi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve ABD'li müzakerecilerle, Washington ile Tahran arasında yürütülen kritik müzakere sürecine ilişkin kapsamlı telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve ABD'li müzakerecilerle 'İran anlaşmasını' görüştü. Fidan, sürecin bir an önce sonuçlanmasını ve kalıcı barışa ulaşılmasını temenni ettiklerini, Türkiye'nin müzakerelere destek vermeyi sürdüreceğini belirtti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve ABD'li müzakerecilerle, ABD-İran arasındaki müzakerelerle ilgili telefon görüşmesi yaptı.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Al Sani ve ABD'li müzakerecilerle telefonda görüştü.

Görüşmelerde, ABD ve İran arasındaki müzakerelerle ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

Bakan Fidan, sürecin bir an önce sonuçlanmasını ve kalıcı barışa ulaşılmasını temenni ettiklerini, Türkiye'nin müzakerelere destek vermeyi sürdüreceğini söyledi.

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