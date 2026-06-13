Dünya Kupası öncesi tarihi görüntü: Times Meydanı'nda Filistin'e destek

2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı sürerken, ABD'nin New York kentinden turnuvaya damga vuran görüntüler geldi. C Grubu'nda Brezilya ile karşılaşacak olan Fas Milli Takımı'nın taraftarları, maç öncesinde Times Meydanı'nda büyük bir buluşma gerçekleştirdi.

ABD'nin en simgesel noktalarından biri olan Times Meydanı'nı dolduran binlerce Faslı taraftar, ellerinde Filistin bayraklarıyla destek gösterisi düzenledi. "Filistin'e Özgürlük" sloganlarının yükseldiği meydanda oluşan kalabalık, çevrede bulunan turistlerin ve vatandaşların da dikkatini çekti.

Sosyal medyada kısa sürede milyonlarca kişiye ulaşan görüntülerde, yüzlerce Filistin bayrağının Times Meydanı'nı kapladığı görüldü. Dünya Kupası atmosferinin yaşandığı New York'ta gerçekleştirilen gösteri, uluslararası kamuoyunda da geniş yankı buldu.

Öte yandan Fas Milli Takımı, Dünya Kupası C Grubu'ndaki ilk sınavında Brezilya ile karşı karşıya gelmeye hazırlanırken, taraftarların New York'ta ortaya koyduğu destek gösterisi turnuvanın en dikkat çeken olaylarından biri olarak kayıtlara geçti.