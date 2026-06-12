  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Muhsin Yazıcıoğlu dosyasında flaş gelişme: Dosya Ankara’ya gönderildi Yargıda yeni atamalar: Ankara'nın yeni Cumhuriyet Başsavcısı açıklandı Dijital Vatan'da FETÖ Avı: 20 bin hesaplık dijital ağı deşifre edildi Ali Mahir makamı ve kırmızı plakayı kaybedince ağlamaya başladı! Trump aylar önce sinyalini vermişti: ABD’den sinsi NATO planı Kıbrıs’ta son sözü Türkiye söyler Çıplak arama’ ve 264 milyonluk ihale Uyuşturucu operasyonunda 23 ünlü gözaltına alınmıştı... 9 tanesi tutuklandı! 15 milyar liralık hacim ifşa oldu! Yasa dışı bahis operasyonunda yeni dalga Özgür basına saldırıya hep birlikte karşı çıkıyoruz! Cumartesi saat 14.00’te Akit Medya önünde buluşalım
Gündem Camiye sıfır meyhane mi olur! Durdurun bu rezilliği
Gündem

Camiye sıfır meyhane mi olur! Durdurun bu rezilliği

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Yeni Akit'i Google'da takip et, hiçbir gelişmeyi kaçırma.
Camiye sıfır meyhane mi olur! Durdurun bu rezilliği

Üsküdar'da tarihi Kandilli Camii'ne bitişik halde açılan meyhane, başta mahalle sakinleri ve cami cemaati olmak üzere toplumda büyük öfke çekiyor. Yetkililere çağrıda bulunan vatandaş “Camiye sıfır meyhane mi olur. Bu rezilliğe hemen son verin” tepkilerini gösteriyor.

Üsküdar'ın tarihi dokusu ve sessizliği ile bilinen semtlerinden Kandilli'de tarihi Kandilli Camii'ne sıfır halde faaliyete geçen meyhane, bölge halkının tepkisini çekmeye devam ediyor.

İbadethanelerin hemen yakınında alkollü işletme açılmasının mahalle kültürüne ve semtin manevi yapısına aykırı olduğunu savunan vatandaşlar, duruma tepki göstererek, yetkililere çağrıda buluyor.

Kısa sürede dijital platformlarda da geniş yankı uyandıran olay, sosyal medya kullanıcılarının paylaştığı mesajlar ve tepki etiketleriyle gündemde kalmaya devam ediyor..

Çekilen görüntülerde cami duvarıyla neredeyse sıfır noktada bulunan işletmenin konumu ve çevresi tüm detaylarıyla gözler önüne serildi.

CHP'li Üsküdar Belediyesi'ne tepki üstüne tepki! Kandilli Camii'nin hemen yanında kurulan alkollü mekan vatandaşları ayağa kaldırdı!
CHP'li Üsküdar Belediyesi'ne tepki üstüne tepki! Kandilli Camii'nin hemen yanında kurulan alkollü mekan vatandaşları ayağa kaldırdı!

Gündem

CHP'li Üsküdar Belediyesi'ne tepki üstüne tepki! Kandilli Camii'nin hemen yanında kurulan alkollü mekan vatandaşları ayağa kaldırdı!

Üsküdar’dan sonra bir skandal da Çengelköy’de… Bu hatadan hemen dönün!
Üsküdar’dan sonra bir skandal da Çengelköy’de… Bu hatadan hemen dönün!

Gündem

Üsküdar’dan sonra bir skandal da Çengelköy’de… Bu hatadan hemen dönün!

Murat Alan'dan CHP'li gruba sert tepki: "Hasmımızın gördüğü cevheri, hısmımız görüyor mu?" "Akit gerçekleri yazmaya devam edecek"
Murat Alan'dan CHP'li gruba sert tepki: "Hasmımızın gördüğü cevheri, hısmımız görüyor mu?" "Akit gerçekleri yazmaya devam edecek"

Gündem

Murat Alan'dan CHP'li gruba sert tepki: "Hasmımızın gördüğü cevheri, hısmımız görüyor mu?" "Akit gerçekleri yazmaya devam edecek"

CHP’nin tescillenen yalanına Berat Albayrak’ın avukatından açıklama! Hakikat er ya da geç ortaya çıkar
CHP’nin tescillenen yalanına Berat Albayrak’ın avukatından açıklama! Hakikat er ya da geç ortaya çıkar

Gündem

CHP’nin tescillenen yalanına Berat Albayrak’ın avukatından açıklama! Hakikat er ya da geç ortaya çıkar

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Yanlış Seçim

KIYAMET ALAMETİ. BİLİNÇLİ SIYASİ BİR HAMLE. GERÇEĞİ SÖYLEMEK GEREKİRSE ÜSKÜDARLILARA MÜSTEHAKTIR.SİZ SEÇTİNİZ KATLANACAKSINIZ. BİR ZAMANLAR MANEVIYATİ GÜÇLÜ MÜTEVAZİ BIR YAŞAM İÇİN PARMAKLA GÖSTERİLEN ÜSKÜDAR YANLIŞ TERCİH YÜZÜNDEN TAM TERSİ YAŞAM YERİ OLDU. BU DURUMDAN ÜSKÜDAR SEÇMENİ 1. DERECEDE SUÇLUDUR.

resat

chp nin belediyeyi kazandığının alametleridir bunlar, malum destekçilerinin sayesinde !!!!!
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
Değerini bir gün herkes anlayacak… CHP'nin "128 milyar dolar" yalanına bir tokat da AYM'den: Berat Albayrak haklı çıktı
Gündem

Değerini bir gün herkes anlayacak… CHP'nin "128 milyar dolar" yalanına bir tokat da AYM'den: Berat Albayrak haklı çıktı

CHP'nin yıllarca dönemin Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak üzerinden yürüttüğü 128 milyar dolar yalanı yargıdan döndü. Anayasa Mahkemes..
Kızılay töreninde konuşan Erdoğan, Netanyahu’ya ağzının payını verdi: Zalimler mutlaka hesap verecek
Gündem

Kızılay töreninde konuşan Erdoğan, Netanyahu’ya ağzının payını verdi: Zalimler mutlaka hesap verecek

Gazze’de masum canlara kıymaya devam eden Siyonist İsrail‘e sert tepki gösteren Başkan Erdoğan, “Kan kokusu almış köpek balığı misali coğraf..
Üniversitede yolsuzluk soruşturmasında 41 sevk: 3,1 milyar TL kamu zararı!
Gündem

Üniversitede yolsuzluk soruşturmasında 41 sevk: 3,1 milyar TL kamu zararı!

İzmir'de Ege Üniversitesi (EÜ) Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü ile satın alma birimlerinde kamu ihaleleri ve doğrudan temin süreçlerinde usu..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23