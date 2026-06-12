Camiye sıfır meyhane mi olur! Durdurun bu rezilliği
Üsküdar'da tarihi Kandilli Camii'ne bitişik halde açılan meyhane, başta mahalle sakinleri ve cami cemaati olmak üzere toplumda büyük öfke çekiyor. Yetkililere çağrıda bulunan vatandaş “Camiye sıfır meyhane mi olur. Bu rezilliğe hemen son verin” tepkilerini gösteriyor.
Üsküdar'ın tarihi dokusu ve sessizliği ile bilinen semtlerinden Kandilli'de tarihi Kandilli Camii'ne sıfır halde faaliyete geçen meyhane, bölge halkının tepkisini çekmeye devam ediyor.
İbadethanelerin hemen yakınında alkollü işletme açılmasının mahalle kültürüne ve semtin manevi yapısına aykırı olduğunu savunan vatandaşlar, duruma tepki göstererek, yetkililere çağrıda buluyor.
Kısa sürede dijital platformlarda da geniş yankı uyandıran olay, sosyal medya kullanıcılarının paylaştığı mesajlar ve tepki etiketleriyle gündemde kalmaya devam ediyor..
Çekilen görüntülerde cami duvarıyla neredeyse sıfır noktada bulunan işletmenin konumu ve çevresi tüm detaylarıyla gözler önüne serildi.
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