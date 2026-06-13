İçişleri Bakanlığı duyurdu: 90 şüpheli Türkiye'ye iade edildi

İçişleri Bakanlığı, suç ve suçlularla mücadele kapsamında sınır ötesinde yürütülen dev operasyonların bilançosunu açıkladı. Yapılan resmi açıklamaya göre, uluslararası alanda kırmızı bültenle aranan 42 kişi ile ulusal seviyede aranan 48 kişi, gizlendikleri ülkelerde gerçekleştirilen başarılı takipleri sonucunda yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Toplamda 90 şüphelinin adalete teslim edildiği bu büyük iade sürecinin başladığı belirtildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "EGM Interpol-Europol Daire Başkanlığı, Adalet Bakanlığı görevlileri, KOM, İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlıkları, Siber, Asayiş ve TEM Daire Başkanlıklarınca; yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan şahısların izini titizlikle sürdük.

Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan S.D., K.A., A.A., U.A., K.G., B.K., S.C., B.F., U.Y., M.Ç., M.A., Ş.Ş., L.P., C.K., A.S., O.A., A.A.K., A.A.M., S.G., M.F., A.D., M.Ö., B.K., M.M., N.İ., R.A., T.E.O., A.Ç., S.Ö., M.O., N.Ç., N.D., R.B., O.G., İ.Ç., C.Y., H.R., U.A., M.T., B.T., E.L. ve N.İ. ile ulusal seviyede aranan 48 G.Y., V.A., M.T., A.D., C.T., C.Ç., N.O., A.E., A.M.G., K.K., Y.A., A.Y., B.H.Ö., M.E.Ö., A.Ö., F.G., U.A., H.G., H.Ş., M.A., S.Ç., H.K., M.Ş.S., G.P., O.Ç., Y.K., E.Ş., C.A., B.B., Y.Y., H.H.Ö., E.Ç., M.A.D., B.M., B.C., O.T., B.S., H.İ., M.E., H.S., M.A., E.D., M.K., B.B., A.O., İ.E., Y.E. ve F.G. isimli şahıslar yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı" ifadeleri yer aldı.

Yakalanan zanlıların, 58’inin Gürcistan, 12’sinin Almanya, 3’ünün Bulgaristan, 3’nün Yunanistan, 2’sinin Hollanda, 2’sinin KKTC, diğerlerinin ise Avusturya, Belarus, İngiltere, İtalya, Japonya, Kırgızistan, Kuzey Makedonya, Moldova, Tayland ve Ukrayna’dan getirildikleri belirtildi.