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Spor Arda, Hakan ve Kenan… Montella’dan maç öncesi kötü haber
Spor

Arda, Hakan ve Kenan… Montella’dan maç öncesi kötü haber

Yeniakit Publisher
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Arda, Hakan ve Kenan… Montella’dan maç öncesi kötü haber

Montella, basın toplantısında önemli değerlendirmelerde bulundu. Montella, milli takımın üç önemli yıldızıyla ilgili olarak, "Arda, Hakan ve Kenan'ın şu anda 100 dakikayı çıkarabileceklerini düşünmüyorum. Bununla alakalı kafamda bazı soru işaretleri var." dedi.

2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'ndaki ilk maçında yarın Avustralya ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Vincenzo Montella, basın toplantısında önemli değerlendirmelerde bulundu. Kanada'nın Vancouver kentinde konuşan İtalyan teknik adam, takımın fiziksel durumu hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı.

Montella, milli takımın üç önemli yıldızıyla ilgili olarak, "Arda, Hakan ve Kenan'ın şu anda 100 dakikayı çıkarabileceklerini düşünmüyorum. Bununla alakalı kafamda bazı soru işaretleri var." dedi. Deneyimli teknik adamın bu sözleri, Avustralya maçı öncesi endişe yarattı.

Grubun oldukça dengeli olduğunu belirten Montella, ilk maçın önemine de vurgu yaptı. İtalyan çalıştırıcı, "Dört takım da gruptan çıkmayı hedefliyor. İlk maç belirleyici olabilir. Galip gelmek bize önemli bir avantaj sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.

24 yıl sonra Dünya Kupası'nda mücadele eden A Milli Takım, turnuvadaki ilk sınavını Avustralya karşısında verecek. Ay-yıldızlı ekip, kritik mücadelede hem galibiyetle başlamak hem de grupta avantaj elde etmek istiyor.

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