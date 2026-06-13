Mustafa Ceylan: "Ege'de artık Türk kilidi var" DRONDEF sistemi Yunanistan’ı endişelendirdi

Yeni Akit Yazarı Mustafa Ceylan, "Ege'de Yunan'ı kör eden milli tokat: DRONDEF!" başlıklı yazısında Türkiye'nin savunma sanayiinde ulaştığı noktaya dikkat çekti.

Ceylan, Yunan basınında yer alan değerlendirmelere işaret ederek, ASELSAN'ın geliştirdiği DRONDEF sisteminin Atina'da rahatsızlık oluşturduğunu ifade etti. Yunan askeri çevrelerinin, yapay zekâ destekli entegre savunma ağı sayesinde Türkiye'nin İHA tehditlerine karşı önemli bir üstünlük sağladığını kabul ettiğini aktardı.

DRONDEF'in radar, lazer, mikrodalga ve elektronik harp unsurlarını tek çatı altında buluşturduğunu belirten Ceylan, sistemin sürü İHA'lara karşı etkili bir koruma sağladığını kaydetti.

Yazısında Türkiye'nin savunma sanayiindeki yerlilik ve millilik hamlelerinin meyvelerini verdiğini vurgulayan Ceylan, "Ege'de artık Türk kilidi var" ifadesini kullandı.

Mustafa Ceylan, Türkiye'nin karada, denizde ve havada yerli teknolojilerle güçlenmeye devam ettiğini belirterek, savunma sanayiindeki yeni projelerin bölgesel dengelerde Ankara'nın elini daha da güçlendirdiğini ifade etti.

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