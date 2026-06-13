Göztepe’de Cisse sesleri

Göz Göz'ün, bonservisi elinde olan ve son olarak Macaristan’ın köklü kulüplerinden Ferencvaros’ta forma giyen 30 yaşındaki deneyimli savunma oyuncusu Ibrahim Cisse ile ilgilendiği öğrenildi.

TRENDYOL Süper Lig'de yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Göztepe'de transfer gündemi hareketliliğini koruyor. Sarıkırmızılı ekip, bir yandan mevcut kadrosundaki eksik bölgeleri belirlerken diğer yandan Avrupa pazarında dikkat çeken isimleri yakından takip ediyor. İzmir temsilcisinin son olarak Macaristan'ın köklü kulüplerinden Ferencvaros'ta forma giyen 30 yaşındaki savunma oyuncusu Ibrahim Cisse ile ilgilendiği öğrenildi. Göztepe yönetimi ve teknik heyeti, savunma hattına tecrübeli ve çok yönlü bir takviye yapmak isterken listenin üst sıralarında yer alan isimlerden birinin Cisse olduğu ifade edildi. Tecrübeli futbolcunun yalnızca stoper olarak değil, ihtiyaç halinde sağ bek ve sol bek pozisyonlarında da görev yapabilmesi, oyuncuyu daha da cazip hale getiriyor. Göztepe'nin transferde yalnız olmadığı da öğrenildi. Fransız basınında yer alan iddialara göre Ligue 2 ekiplerinden Toulouse ve Le Mans'ın yanı sıra Süper Lig temsilcisi Kasımpaşa da oyuncunun durumunu yakından takip ediyor. Bu nedenle sarı-kırmızılı ekibin transferde rakipleriyle yarışması gerekecek. Profesyonel kariyerine Fransa'da Tours altyapısında başlayan Ibrahim Cisse, daha sonra Angers, Paris FC, USL Dunkerque ve SM Caen gibi kulüplerde forma giydi. Kariyeri boyunca özellikle fizik gücü, hava toplarındaki etkinliği ve savunmadaki lider özellikleriyle ön plana çıkan oyuncu, son olarak Ferencvaros'ta görev yaptı.

AVRUPA TECRÜBESİ VAR

AVRUPA kupaları tecrübesi de bulunan Cisse, kariyeri boyunca önemli maçlarda sahaya çıkarak üst düzey deneyim kazandı. Güncel piyasa değeri yaklaşık 2,5 milyon Euro olarak gösterilen Fransız ve Senegal asıllı futbolcunun Ferencvaros ile olan sözleşmesinin sona ermesi, transfer sürecini daha da dikkat çekici hale getiriyor. Bonservisinin elinde bulunması nedeniyle birçok kulübün ilgisini çeken deneyimli savunmacının geleceğiyle ilgili kararını kısa süre içerisinde vermesi bekleniyor.

GÖZ-GÖZ'DE 101. YIL COŞKUSU

GÖZTEPE, kuruluşunun 101. yılını görkemli bir şölenle kutlayacak. Temelleri 14 Haziran 1925'te atılan asırlık çınar, 101. yaşında da İzmir'i sarı-kırmızı renklere boyamaya hazırlanıyor. Göztepe Sahil Bulvarı'nda gerçekleştirilecek geleneksel meşale şovu, 101. yıl coşkusuyla yine görsel bir şölene dönüşecek. Saatler 22.00'yi gösterdiğinde sahil boyunca toplanacak binlerce Göztepe taraftarı, aynı anda meşalelerini yakarak geceyi gündüze çevirecek. Göztepe yönetimi de 101. yıla özel kapsamlı bir kutlama programı hazırlayacak. Saat 19.25'te Üçkuyular İskele'den hareket edecek teknelerle denize açılacak sarı-kırmızılı sporcular, yöneticiler ve protokol üyeleri, kutlamalara Körfez'den katılacak. Işık gösterileri, denizde oluşturulacak kortej ve Gürsel Aksel Stadı'nın çatısında yakılacak meşalelerle İzmir semaları sarı-kırmızı renklere bürünecek. Kutlamaların finali ise saat tam 22.00'de gerçekleştirilecek. Göztepe taraftarının yıllardır sürdürdüğü gelenek, bu yıl da aynı heyecanla yaşatılacak. Göz- Göz sevdalıları sahil boyunca yakacakları binlerce meşaleyle İzmir'e unutulmaz bir gece daha yaşatacak.

MİROSHİ VE BOKELE TAKIMDA KALIYOR

GÖZTEPE'DE transfer çalışmaları rı sürerken, kadronun önemli isimleriyle ilgili de kritik kararlar alındı. Sarı-kırmızılılarda yaz transfer döneminde en fazla 3 oyuncunun lan yaşınrenklere teknelayacak. lerle Güryaz satılarak ciddi bir gelir elde edilmesi plan

planlanırken, teknik heyet kadronun büyük ölçüde korunmasını istedi. Teknik direktör Stanimir Stoilov'un, birçok kulübün radarında bulunan Tanzanyalı orta saha Novatus Miroshi ile Kamerunlu stoper Malcom Bokele'nin takımda tutulması yönünde rapor verdiği öğrenildi. Sport Republic yönetiminin de iki oyuncu için şu aşamada satış düşünmediği, ancak beklentilerin üzerinde teklifler gelmesi halinde durumu yeniden değerlendirebileceği ifade edildi.