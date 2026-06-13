Rüşvete fuhuşa bulaşanlar topun ağzında! Temizlik sırası turpun büyüğünde

Mutlak butlan kararı sonrası görevine geri dönen ve ilk olarak ‘arınma çağrısı’ yapan Kemal Kılıçdaroğlu, Söğütözü’nde kapsamlı bir temizlik başlattı. Göreve gelir gelmez genel merkezde iş yavaşlatma eylemi yapan eski yönetimin getirdiği 24 kişiyi işten atan, trollerin işine son veren, aralarında Özgür Karabat, Umut Akdoğan, Veli Ağbaba, Turan Taşkın Özer ve Burhanettin Bulut’un da olduğu 9 ismi kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk eden ve önceki gün de Parti Meclisi’nden 28 üyenin istifasına alan açan Kılıçdaroğlu sayesinde dün de üyelikleri askıya alınan CHP’li Gökhan Günaydın ve Ali Mahir Başarır’ın grup başkanvekillikleri sona erdi.

KEMAL’DEN DİP TİMİZLİĞİ

CHP Genel Merkezi’nin yazısının TBMM’ye ulaşmasının ardından Başarır ile Günay’ın unvanları TBMM resmi internet sitesinden silinirken, sıra Grup Başkanı vasfını koruyan Özgür Özel ile halen Grup Başkanvekili Murat Emir’e geldi. Yerel yönetimler bazında da büyük bir temizlik yapması beklenen Kılıçdaroğlu’nun talimatıyla Bolu’nun uçkur düşkünü eski Belediye Başkanı Tanju Özcan ile meyhanede darp edilen Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer ‘kesin ihraç istemiyle’ disipline sevk edildi. Yine yolsuzluk soruşturmaları kapsamında tutuklu bulunan ve görevlerinden uzaklaştırılan eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel ve Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin ile yolları ayıracağı öne sürüldü. Bu arada Tanju Özcan, ihraç kararını beklemeden partisinden istifa ettiğini açıkladı.

HANÇERLER KIRILIYOR

CHP’de başlayan arınma süreci, “Kılıçdaroğlu kendisini sırtından hançerleyen hayırsız evlatlardan hesap soruyor” şeklinde yorumlanırken, Akit’e konuşan uzmanlar, CHP’de bahar temizliği yaptığını ve Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu dahil heybedeki büyük turpların tek tek silinip atılacağını söyledi. Kılıçdaroğlu’na yakınlığıyla bilinen Gazeteci Mustafa Yavuz, ana muhalefet partisindeki gelişmelere ilişkin Akit’e yaptığı değerlendirmede, şunları dile getirdi: “CHP’de, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi’nin kapatılmasının ardından burada görev yapan 24 kişinin iş akitleri ile ilgili yeni bir süreç başlatıldı. İddianamelerde isimleri geçen kişiler hakkında parti içi hukuk mekanizmaları işletilmeye başladı.

İPLERİ ELİNE ALACAK

CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun, süreci bir hesaplaşma olarak değil, parti içinde ortaya atılan iddiaların aydınlatılması ve kurumsal yapının güçlendirilmesi amacıyla yürütüyor. Parti yönetiminin, hukuki ve disiplin süreçlerinin sonuçlarını bekleyerek gerekli adımları atacak. Özgür Özel ve ekibi ise yeni parti kurma çalışmaları kapsamında süreci sürekli gerilim yaratarak sürdürüyorlar. CHP’nin yeni Grup Başkanvekillerinin, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu tarafından TBMM Grubu ile yapılacak istişareler neticesinde belirleneceği bilgisi geliyor.”

Gazeteci Yazar Cengiz Alçayır da şu görüşleri aktardı: “Kemal Kılıçdaroğlu’nun tedbirli olarak ihraç talebi istediği isimlere bakın, hepsi şaibeli, parayla ilişkileri olan, kirli ilişkileri olan ve devletten çaldıkları parayı siyasetin finansmanında kullanan şaibeli isimler. O yüzden de Kılıçdaroğlu kimseyi farklı düşündüğü için ya da kendisine karşı olduğu için değil, gerçekten partide arınma sözü verdiği, temizlenme sözü verdiği için kirli isimleri ihraç talebiyle YDK’ya sevk etti. Bunun için de ne ilginçtir ki YDK Başkanı Turan Taşkın Özer de var. Yani düşünün, CHP’nin Disiplin Kurulu Başkanı disipline sevk edildi. Bu çok önemli bir şeydir.

SIRA HEYBEDEKİ TURPTA

Kılıçdaroğlu’nun heybedeki büyük turpları temizlemeye yönelik attığı adım doğru bir hamle, doğru bir adımdır. Bunun meyvelerini CHP ileride toplayacaktır. Şimdi sesi fazla çıkanın haklı sanıldığı bir dönemde artık insanlar, fazla sese bakmıyor, doğru söze bakıyor. CHP kısa sürede kendini toparlayacak ve boşlukları dolduracaktır. Köklü bir partinin devamını sağlamaya yönelik hamlesine devam edecektir. CHP yoksa Özel ve ekibinin zerre kadar değeri yoktur. Onlar ağırlıklarını, 103 yıllık CHP’den almış isimlerdir. Yoksa kendilerinin toplumda öyle bir karşılığı falan yoktur. CHP yoksa onlar koskoca bir sıfırdır. Yeni bir parti de kursalar, şaibe etkisinden asla kurtulamayacaklar. CHP’nin dışladığı, temizlediği, partide tutmadığı, attığı, istemediği isimler olarak tarihe geçeceklerdir.”