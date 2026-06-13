Ali Karahasanoğlu'ndan dikkat çeken 28 Şubat kıyası

Yeni Akit Gazetesi Yazarı Ali Karahasanoğlu, kaleme aldığı yazısında Akit TV muhabirine yönelik saldırıya tepki gösterdi. Basın özgürlüğünün herkes için geçerli olması gerektiğini vurgulayan Karahasanoğlu, gazetecilere yönelik şiddetin kabul edilemez olduğunu ifade etti.

Yazısında 28 Şubat sürecinde yaşanan Sincan olayını hatırlatan Karahasanoğlu, o dönemde bir gazetecinin iteklenmesi nedeniyle ilgili kişinin tutuklandığını belirtti. Bugün ise Akit TV muhabirine yönelik müdahalenin dakikalarca sürmesine rağmen sorumlular hakkında herhangi bir işlem yapılmadığını söyledi.

Karahasanoğlu, bazı meslek örgütlerinin ve basın kuruluşlarının yaşanan saldırılar karşısında sessiz kaldığını belirterek, basın özgürlüğünün kişilere ve kurumlara göre değişmemesi gerektiğini vurguladı.

Gazetecilere yönelik her türlü şiddetin karşısında durulması gerektiğini ifade eden Karahasanoğlu, yaşananların çifte standart tartışmalarını yeniden gündeme taşıdığını kaydetti.

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