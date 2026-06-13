  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Batı'ya seslendi! Rusya lideri Putin'den müzakere çağrısı Haydut Amerika'nın 'örtbas edilen' laboratuvarlarını açıkladı İsrail televizyonunda Türkiye ve Erdoğan için kalleş sözler: Büyük hata yaptık Hukukçu Av. Tarcan Ülük, Akit Medya Grubu çalışanlarına yönelik saldırıya ilişkin açıklamalarda bulundu! Yargıtay'ın tokat gibi bozma kararına istinaf direndi! Skandala kılıf arandı 25 kilo altın 50 kilo gümüş çalmışlardı! Adliye soygununda flaş gelişme: 2 firari Türkiye'ye teslim oldu AK Parti’li İnan’dan CHP’ye ‘Siz hepiniz biz Türkiye’ tepkisi: Sırf biz ürettik diye tiksinen ezikler! Çatlasanız da patlasanız da 'Siz Hepiniz, Biz Türkiye!" İran'dan ABD açıklaması: Hiç bu kadar yakın olmamıştı Erdoğan'dan Selimiye Camii’nde Kur’an-ı Kerim tilaveti Partisindeki sinsi koltuk kavgalarına isyan eden Tanju Özcan CHP'den resmen istifa etti
Eğitim LGS başladı! 1 milyon 22 bin öğrencinin sınav maratonu...
Eğitim

LGS başladı! 1 milyon 22 bin öğrencinin sınav maratonu...

Yeniakit Publisher
Seyfullah Maden Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Yeni Akit'i Google'da takip et, hiçbir gelişmeyi kaçırma.
LGS başladı! 1 milyon 22 bin öğrencinin sınav maratonu...

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen ve 1 milyon 22 bin öğrencinin katıldığı Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav başladı.

İki oturumdan oluşan sınavın birinci oturumu saat 09.30'da başladı. Birinci oturum saat 10.45'te sona erecek. İkinci oturum ise saat 11.30'da başlayacak ve saat 12.50'de sona erecek.

Merkezi sınav, yurt içinde 81 il ve 920 ilçede, 4 bin 244 okuldaki 64 bin 697 salon, yurt dışında ise 8 ülkede, 11 sınav merkezindeki 40 salonda gerçekleştiriliyor.

Hazırlıklar bu yıl sınava başvuran 1 milyon 22 bin 658 öğrenci dikkate alınarak yapıldı. Özel durumları dolayısıyla evde veya hastanede sınava alınacak öğrenciler ile görme engelli ve az gören öğrencilere yönelik de gerekli tedbirler alındı.

Özel gereksinimli öğrencilere 20 dakika ek süre verilecek. Bu öğrencilere "Sınav Tedbir Hizmeti Uygulayıcı Kursu"nu tamamlayan öğretmenler "okuyucu ve kodlayıcı" olarak eşlik ediyor.

Sınavın ilk oturumunda sözel alanlardan soru sorulacak. Öğrencilere Türkçe, T.C. İnkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru sorulacak ve 75 dakika yanıtlama süresi verilecek.

Matematik ve fen bilimleri derslerinden 40 sorunun yöneltileceği ikinci oturumda ise öğrencilerin 80 dakika süresi olacak. İki oturum arasındaki 45 dakikalık sürede öğrenciler, okul bahçelerine çıkabilecek, ihtiyaçlarını giderebilecek.

 

Oturumlar arasındaki dinlenme süresinde öğrencilere kuru meyveli yulaf bar, ceviz, kuru üzüm ve sudan oluşan beslenme paketi dağıtılacak.

Velilerinin talepleri doğrultusunda, sınava girecek öğrencilerin yüzde 91'i bu beslenme paketlerinden faydalanacak. Velisi tarafından beslenme paketi talep edilmeyen öğrencilere ise yalnızca su dağıtılacak.

Sınavda güvenliğin artırılması amacıyla bütün binaların girişlerinde sınav görevlilerinin üst arama kontrolünün sağlanması, toplantı odalarında ise sınav evraklarının salon görevlilerine dağıtım süreçlerinin izlenebilmesi için yapay zeka destekli altyapıya sahip kamera, bazı binalarda da sınavın gerçekleştirileceği salonlarda kamera sistemi kurulumu gerçekleştirildi.

 

Katılımın zorunlu olmadığı LGS merkezi sınavına girmeyen öğrenciler yerel yerleştirmeyle liselere yerleştirilecek.

Veliler çocuklarını bırakmadı

Öte yandan, Çankaya'daki Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi'nde sınava girecek adaylar, erken saatlerde okula gelerek girişlerin başlamasını bekledi.


Okuldaki görevliler tarafından uyarı, bilgilendirme ve üst aramasının ardından öğrenciler sınıflara alındı.

Bazı veliler de sabahın erken saatlerinde çocuklarıyla birlikte okul kapısına kadar gelirken, görevliler sınav öncesinde okul çevresinde bekleyenlerden sınav süresince sessiz olmalarını istedi.

LGS öncesi öğrencilere uyarılar! Yarın milyonlar ter dökecek!
LGS öncesi öğrencilere uyarılar! Yarın milyonlar ter dökecek!

Eğitim

LGS öncesi öğrencilere uyarılar! Yarın milyonlar ter dökecek!

Milli Eğitim Bakanı Tekin’den LGS açıklaması! Yapay zekâ robotu destek olacak
Milli Eğitim Bakanı Tekin’den LGS açıklaması! Yapay zekâ robotu destek olacak

Eğitim

Milli Eğitim Bakanı Tekin’den LGS açıklaması! Yapay zekâ robotu destek olacak

Emine Erdoğan’dan LGS öğrencilerine başarı mesajı
Emine Erdoğan’dan LGS öğrencilerine başarı mesajı

Gündem

Emine Erdoğan’dan LGS öğrencilerine başarı mesajı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yargıtay'ın tokat gibi bozma kararına istinaf direndi! Skandala kılıf arandı
Gündem

Yargıtay'ın tokat gibi bozma kararına istinaf direndi! Skandala kılıf arandı

28 Şubat zihniyetinin ürünü olan ve dindar camiayı hedef tahtasına oturtmak için köpürtülen Yusuf Ziya Gümüşel davasında, Yargıtay’ın adeta ..
Uyuşturucu soruşturmasında sıcak gelişme: Vatan Bilgisayar’ın sahibi tutuklandı
Gündem

Uyuşturucu soruşturmasında sıcak gelişme: Vatan Bilgisayar’ın sahibi tutuklandı

23 ünlünün gözaltına alındığı uyuşturucu operasyonu kapsamında 9 kişi tutuklandı. Tutuklananlar arasında Vatan Bilgisiyar'ın sahibi Hasan Va..
Almanya’da Kemalistleri rezil rüsva ettiler! Fonlanan ve yönlendirilen kitlelerin absürt hayata bakış açıları mizahi bir dille tiye alındı
Sosyal Medya

Almanya’da Kemalistleri rezil rüsva ettiler! Fonlanan ve yönlendirilen kitlelerin absürt hayata bakış açıları mizahi bir dille tiye alındı

Almanya'da hazırlanan bir animasyon videosunda, Türkiye'de kendilerini Kemalist olarak tanımlayan marjinal bir zihniyetin günlük hayattaki g..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23