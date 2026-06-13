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#1
Foto - Kraliyet ailesinde ipler koptu: Prenslerin arasına kitap girdi!

Abi-kardeş arasındaki kardeşlik anneleri Lady Diana’nın ölümünden sonra derinleşmiş ancak Prens Harry’nin eşi ve sarayın istenmeyen gelini Megan Markle ile ABD taşınmasıyla daha da ciddi bir boyut kazanmıştı.

#2
Foto - Kraliyet ailesinde ipler koptu: Prenslerin arasına kitap girdi!

EŞİNE SARF ETTİĞİ SÖZLER SONRASI KIRGINLIK BAŞLADI İki kardeşte hayatlarının merkezine eşlerini alırken Prens William’ın kardeşi Harry’nin, karısı Kate Middleton hakkında söyledikleri yüzünden kırgın olduğu ve öfkelendiği öğrenildi.

#3
Foto - Kraliyet ailesinde ipler koptu: Prenslerin arasına kitap girdi!

PRENS HARRY KİTABINDA YENGESİNİ ELEŞTİRDİ Saraydaki kaynaklar William’ın artık Prens Harry’i affetmeyeceğini söylerken Harry’nin Spare kitabında Kate’yi kötülediği ve “soğuk” diye bahsettiği öğrenildi.

#4
Foto - Kraliyet ailesinde ipler koptu: Prenslerin arasına kitap girdi!

The Royals Uncensored adlı podcast yayınında Prens William ve Prens Harry’nin arasındaki gerginlikler konuşuldu.

#5
Foto - Kraliyet ailesinde ipler koptu: Prenslerin arasına kitap girdi!

People ve US Weekly dergisinden Dan Wakeford Willaim’ın kardeşinin aile arasında kalması gereken ayrıntıları söylemesini “ihanet” olarak bahsederken Prens Willaim’ın çevresi "Benimle ilgili olumsuz eleştirilere katlanabilirim" dediğini ve bardağı taşıran son damla olduğunu belirtti.

#6
Foto - Kraliyet ailesinde ipler koptu: Prenslerin arasına kitap girdi!

GELİNLER ARASINDA GERİLİM DOLU SOHBET Prens Harry kitabında Kate Middleton hakkında rahatsız edici notlara yer vermiş, Kate’nin doğum sonrası unutkanlık yaşadığını belirterek Markle ile arasında geçen diyaloğa da yer verdi.

#7
Foto - Kraliyet ailesinde ipler koptu: Prenslerin arasına kitap girdi!

Harry’nin eşi Markle’nin Kate’ye unutkanlığı hakkında, "Unutkanlık yaşaman doğal. Yeni doğum yaptın. Bu durum hormonlarından kaynaklanıyor" dediği Kate ise cevap olarak, "Hormonlarımdan söz ediyorsun. Bu konu hakkında konuşacak kadar yakın değiliz" dedi.

#8
Foto - Kraliyet ailesinde ipler koptu: Prenslerin arasına kitap girdi!

KIZ KARDEŞİ GİBİ GÖRÜRKEN DÜŞMANCA TAVIR SERGİLEDİ Kate’yi bir zamanlar kız kardeşi gibi gördüğünü dile getiren ancak kitabında Kate’den olumsuz söz eden Prens Harry’nin sözleri herkesi şaşırtırken kraliyet gazetecisi Dan Wakeford Harry’nin ağabeyi Prens William’ın telefon numarasını dahi sildiğini de vurguladı.

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