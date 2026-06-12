Murat Ülker’den Akit Medya’ya ziyaret
Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi, Pladis ve Godiva Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, Akit Medya Grubu’nu ziyaret etti.
TAYFUN TAŞ İSTANBUL
İnananların yüz akı, mazlumların gür sesi Akit Medya Grubu, önemli isimleri ağırlamayı sürdürüyor.
Türkiye’nin önemli markalarından Ülker’i de bünyesinde barındıran Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi, Pladis ve Godiva Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker ile Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Taşkın, Akit Medya Grubu’nu ziyaret etti.
Akit Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Karahasanoğlu’nun ev sahipliğinde gerçekleşen ziyarette, gazetemizin yazarı ve Akit Medya Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali İhsan Karahasanoğlu ve Akit TV Genel Müdürü Serdar Uslu hazır bulundu.
Samimi bir atmosferde gerçekleşen görüşmede, Türkiye ve dünya gündemine ilişkin meseleler ele alındı. Akit Medya Grubu yetkilileri, nazik ziyaretlerinden dolayı Yıldız Holding yöneticilerine teşekkür etti.
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