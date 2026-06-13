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Yaşam Bursa'da akılalmaz maganda dehşeti! ‘Yan baktın’ dedi, kurşun yağdırdı
Yaşam

Bursa'da akılalmaz maganda dehşeti! ‘Yan baktın’ dedi, kurşun yağdırdı

Yeniakit Publisher
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Bursa'da akılalmaz maganda dehşeti! ‘Yan baktın’ dedi, kurşun yağdırdı

Bursa’nın merkezinde yaşanan ‘yan bakma’ tartışması, sadece 24 saat sonra kanlı bir hesaplaşmaya dönüştü. Sokak ortasında pusu kuran saldırgan, tartıştığı iki kişiyi bacaklarından vurarak kayıplara karıştı.

Bursa’nın Merkez Osmangazi ilçesinde, 'yan bakma' nedeniyle çıkan kavga ertesi gün silahlı saldırıya dönüştü. Bacaklarından vurulan iki kişi hastaneye kaldırıldı. 

Osmangazi ilçesi Emek Mahallesi’nde dün, taraflar arasında 'yan bakma' nedeniyle çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Çevredekilerin araya girmesiyle son bulan olayın ardından taraflar arasındaki husumet devam etti.

TARTIŞTIĞI 2 KİŞİYİ BACAKLARINDAN VURDU

Bugün mahalleye gelen bir şüpheli, tartıştığı iki kişiye tabancayla ateş açtı.

Kurşunların bacaklarına isabet ettiği iki kişi yaralanırken, saldırgan olay yerinden kaçtı.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

KAÇAN ŞÜPHELİYİ YAKALAMAK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatırken, olayla ilgili tahkikat sürüyor.

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