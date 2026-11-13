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Spor UEFA Uluslar Ligi’nde 5. hafta başladı! İşte gecenin sonuçları
Spor

UEFA Uluslar Ligi’nde 5. hafta başladı! İşte gecenin sonuçları

Yeniakit Publisher
Yasin Paşalı Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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UEFA Uluslar Ligi’nde 5. hafta başladı! İşte gecenin sonuçları

UEFA Uluslar Ligi'nin 5. haftası 8 maçla başladı. Milli takımımız Belçika’ya 2-1 yenilirken, grubumuzdaki diğer maçta İtalya, Fransa’yı 3-1 mağlup etti.

Uluslar Ligi’nde 5. haftanın ilk gününde A ve C liglerinde karşılaşmalar oynandı.

A Ligi 1. Grup'ta yer alan A Milli Futbol Takımı, Belçika'ya 2-1 yenildi. Arda Güler'in frikikten attığı golle öne geçen ay yıldızlılar, Kevin De Bruyne ve Charles De Ketelaere'nin gollerine engel olamadı.

Millilerin grubundaki diğer maçta İtalya, Fransa'yı Pio Esposito (2) ve Davide Frattesi'nin kaydettiği gollerle 3-1 mağlup etti. Fransa'nın golünü Michael Olise attı.

İngiltere ise A Ligi 3. Grup mücadelesinde Hırvatistan'ı Morgan Rogers ve Harry Kane'in golleriyle 2-1 yendi. Hırvatistan'ın tek golü, Petar Sucic'ten geldi. Kane, Peter Shilton'ı geçerek 126. maçla İngiltere Milli Takımı'nın en çok forma giyen oyuncusu oldu.

Aynı grupta bulunan son Dünya Kupası şampiyonu İspanya da Çekya'yı Alex Baena ve Marc Pubill'in golleriyle 2-0 yenmeyi başardı.

Alınan sonuçlar şöyle:

A LİGİ

1. Grup:

Türkiye-Belçika: 1-2

İtalya-Fransa: 3-1

3. Grup:

Çekya-İspanya: 0-2

İngiltere-Hırvatistan: 2-1

C LİGİ

1. Grup:

Arnavutluk-Finlandiya: 2-0

San Marino-Belarus: 0-2

2. Grup:

Ermenistan-Kıbrıs Rum Kesimi: 1-1

Karadağ-Letonya: 2-1

BUGÜN OYNANACAK OLAN MAÇLAR

20.00 Moldova - Kazakistan

22.45 Slovenya - İsviçre

22.45 Hollanda - Yunanistan

22.45 Andorra - Cebelitarık

22.45 Lüksemburg - Estonya

22.45 Sırbistan - Almanya

22.45 İskoçya - Kuzey Makedonya

22.45 Slovakya - Faroe Adaları

22.45 Lihtenştayn - Azerbaycan

22.45 Bulgaristan - İzlanda

YARIN OYNANACAK OLAN MAÇLAR

17.00 Kosova - İsrail

20.00 Gürcistan - Macaristan

20.00 Norveç - Galler

22.45 Avusturya - İrlanda

22.45 Portekiz - Danimarka

22.45 Kuzey İrlanda - Ukrayna

22.45 İsveç - Bosna-Hersek

22.45 Romanya - Polonya

Türkiye, Belçika'ya 1-2 mağlup oldu
Türkiye, Belçika'ya 1-2 mağlup oldu

Spor

Türkiye, Belçika'ya 1-2 mağlup oldu

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