UEFA Uluslar Ligi’nde 5. hafta başladı! İşte gecenin sonuçları
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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UEFA Uluslar Ligi'nin 5. haftası 8 maçla başladı. Milli takımımız Belçika’ya 2-1 yenilirken, grubumuzdaki diğer maçta İtalya, Fransa’yı 3-1 mağlup etti.
Uluslar Ligi’nde 5. haftanın ilk gününde A ve C liglerinde karşılaşmalar oynandı.
A Ligi 1. Grup'ta yer alan A Milli Futbol Takımı, Belçika'ya 2-1 yenildi. Arda Güler'in frikikten attığı golle öne geçen ay yıldızlılar, Kevin De Bruyne ve Charles De Ketelaere'nin gollerine engel olamadı.
Millilerin grubundaki diğer maçta İtalya, Fransa'yı Pio Esposito (2) ve Davide Frattesi'nin kaydettiği gollerle 3-1 mağlup etti. Fransa'nın golünü Michael Olise attı.
İngiltere ise A Ligi 3. Grup mücadelesinde Hırvatistan'ı Morgan Rogers ve Harry Kane'in golleriyle 2-1 yendi. Hırvatistan'ın tek golü, Petar Sucic'ten geldi. Kane, Peter Shilton'ı geçerek 126. maçla İngiltere Milli Takımı'nın en çok forma giyen oyuncusu oldu.
Aynı grupta bulunan son Dünya Kupası şampiyonu İspanya da Çekya'yı Alex Baena ve Marc Pubill'in golleriyle 2-0 yenmeyi başardı.
Alınan sonuçlar şöyle:
A LİGİ
1. Grup:
Türkiye-Belçika: 1-2
İtalya-Fransa: 3-1
3. Grup:
Çekya-İspanya: 0-2
İngiltere-Hırvatistan: 2-1
C LİGİ
1. Grup:
Arnavutluk-Finlandiya: 2-0
San Marino-Belarus: 0-2
2. Grup:
Ermenistan-Kıbrıs Rum Kesimi: 1-1
Karadağ-Letonya: 2-1
BUGÜN OYNANACAK OLAN MAÇLAR
20.00 Moldova - Kazakistan
22.45 Slovenya - İsviçre
22.45 Hollanda - Yunanistan
22.45 Andorra - Cebelitarık
22.45 Lüksemburg - Estonya
22.45 Sırbistan - Almanya
22.45 İskoçya - Kuzey Makedonya
22.45 Slovakya - Faroe Adaları
22.45 Lihtenştayn - Azerbaycan
22.45 Bulgaristan - İzlanda
YARIN OYNANACAK OLAN MAÇLAR
17.00 Kosova - İsrail
20.00 Gürcistan - Macaristan
20.00 Norveç - Galler
22.45 Avusturya - İrlanda
22.45 Portekiz - Danimarka
22.45 Kuzey İrlanda - Ukrayna
22.45 İsveç - Bosna-Hersek
22.45 Romanya - Polonya