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Spor UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu ilk hafta karşılaşmasında Medipol Başakşehir, Leipzig'e deplasmanda 2-0 mağlup oldu.
Spor

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu ilk hafta karşılaşmasında Medipol Başakşehir, Leipzig'e deplasmanda 2-0 mağlup oldu.

Yeniakit Publisher
2020-10-20 23:53:23 -
UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu ilk hafta karşılaşmasında Medipol Başakşehir, Leipzig'e deplasmanda 2-0 mağlup oldu.
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