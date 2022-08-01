UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi play-off Trabzonspor, Fenerbahçe, Başakşehir ve Konyaspor muhtemel rakipleri kim? UEFA Şampiyonlar Ligi'ne play-off turundan katılacak Trabzonspor'un muhtemel rakipleri ile UEFA Avrupa Ligi'nden oynayacak olan Fenerbahçe’nin rakiplerinin kimler olacağı ve UEFA Avrupa Ligi play-off oynayacak olan Sivasspor’un rakiplerinin yanında UEFA Avrupa Konferans Ligi Medipol Başakşehir ve Konyaspor’un rakipleri taraftar tarafından merak ediliyor. Peki UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi play-off kuraları ne zaman çekilecek? UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi play-off maçları ne zaman? UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe maçları ne zaman?