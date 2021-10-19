UEFA Şampiyonlar Ligi 3. hafta grup maçların ne zaman saat kaçta?
Şampiyonlar Ligi günün maçları | UEFA Şampiyonlar Ligi’nde üçüncü hafta heyecanı yaşanıyor. Futbolseverler 19-20 Ekim tarihlerinde oynanacak Devler Ligi maçlarını, saatlerini araştırmaya başladı. Peki, Şampiyonlar Ligi’nde bu hafta hangi maçlar var?
Şampiyonlar Ligi’nde 3.hafta maçları 19 Ekim Salı günü oynanacak maçlarla başlayacak. Peki, Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman?
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. hafta grup maçların ne zaman saat kaçta?
Şampiyonlar Ligi’nde üçüncü hafta maçları programı şöyle:
19 Ekim Salı
19.45 Beşiktaş - Sporting Lizbon (Portekiz)
19.45 Club Brugge (Belçika) - Manchester City (İngiltere)
22.00 Paris Saint-Germain (Fransa) - Leipzig (Almanya)
22.00 Atletico Madrid (İspanya) - Liverpool (İngiltere)
22.00 Porto (Portekiz) - Milan (İtalya)
22.00 Ajax (Hollanda) - Borussia Dortmund (Almanya)
22.00 Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Real Madrid (İspanya)
22.00 Inter (İtalya) - Sheriff (Moldova)
20 Ekim Çarşamba
19.45 Barcelona (İspanya) - Dinamo Kiev (Ukrayna)
19.45 Salzburg (Avusturya) - Wolfsburg (Almanya)
22.00 Benfica (Portekiz) - Bayern Münih (Almanya)
22.00 Manchester United (İngiltere) - Atalanta (İtalya)
22.00 Young Boys (İsviçre) - Villarreal (İspanya)
22.00 Lille (Fransa) - Sevilla (İspanya)
22.00 Zenit (Rusya) - Juventus (İtalya)22.00 Chelsea (İngiltere) - Malmö (İsveç)