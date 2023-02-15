UEFA Konferans Ligi’nde play-off turu heyecanı

UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu’nda mücadele edecek 8 takımın belirleneceği play-off turu, yarın oynanacak müsabakalar ile başlayacak.

Trabzonspor, Medipol Başakşehir ve Sivasspor’un da mücadele ettiği Avrupa futbolunun üç numaralı organizasyonu olan UEFA Konferans Ligi’nde, son 16 turuna yükselecek son 8 takımın belirleneceği play-off turu, yarın oynanacak 8 maç ile başlayacak. UEFA Konferans Ligi play-off etabında, UEFA Avrupa Ligi gruplarını 3. sırada tamamlayan takımlar ile UEFA Konferans Ligi gruplarını 2. sırada bitiren ekipler karşı karşıya gelecek. Play-off turunun rövanş maçları 23 Şubat’ta oynanacak. İki maç sonunda rakibine üstünlük sağlayan takım, Konferans Ligi’nde gurubunu lider bitiren takımlarla son 16 turunda eşleşecek.

UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu’nda ilk maçların programı şu şekilde:

Yarın

20.45 Trabzonspor - Basel

20.45 Braga - Fiorentina

20.45 Karabağ - Gent

20.45 Bodo / Glimt - Lech Poznan

23.00 Lazio - CFR Cluj

23.00 FC Sheriff - FK Partizan

23.00 AEK Larnaca - Dnipro-1

23.00 Ludogorets Razgrad - Anderlecht