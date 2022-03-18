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Spor UEFA Konferans Ligi çeyrek finale hangi takımlar çıktı? 2022 Konferans Ligi çeyrek final maçı ne zaman?
Spor

UEFA Konferans Ligi çeyrek finale hangi takımlar çıktı? 2022 Konferans Ligi çeyrek final maçı ne zaman?

UEFA Konferans Ligi çeyrek finalistleri kimler? UEFA Konferans Ligi çeyrek finale çıkan takımlar hangileri oldu? soruları futbolseverler tarafından merak ediliyor. Futbolda UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi çeyrek ve yarı final kuraları, bugün çekilecek. Peki UEFA Konferans Ligi çeyrek finale hangi takımlar çıktı?

Yeniakit Publisher
2022-03-18 07:46:00 - 2022-03-18 07:48:24
UEFA Konferans Ligi çeyrek finale hangi takımlar çıktı? 2022 Konferans Ligi çeyrek final maçı ne zaman?

UEFA Konferans Ligi'nde çeyrek finalistler kim? UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Galatasaray, İspanya'nın Barcelona takımına 2-1 yenilerek Avrupa Ligi’n veda etti. UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek finale çıkan takımlar oynanan karşılaşma sonrası belli oldu.

UEFA Konferans Ligi çeyrek final maçları ne zaman oynanacak?

UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final ve yarı final kura çekimi 18 Mart Cuma günü gerçekleştirilecek. Konferans Ligi çeyrek final ilk maçları ise 7 Nisan'da, rövanş karşılaşmaları ise 14 Nisan'da oynanacak. Çeyrek finalin ardından yarı final ilk maçları 28 Nisan'da, rövanş müsabakaları ise 5 Mayıs'ta tamamlanacak.

 

UEFA Konferans Ligi çeyrek finale çıkan takımlar hangileri?

İlk kez düzenlenen UEFA Konferans Ligi'nde çeyrek finale adını yazdıran 8 takım şu şekilde:

PSV Eindhoven (Hollanda)

Bodo / Glimt (Norveç)

Marsilya (Fransa)

Leicester City (İngiltere)

Roma (İtalya)

Slavia Prag (Çekya)

PAOK (Yunanistan)

Feyenoord (Hollanda)

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