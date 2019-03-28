UEFA en başarılı Türk takımı açıkladı

Son 5 yılın Avrupa kupaları maçları dikkate alınarak yapılan puanlandırmaya göre oluşturulan listede Real Madrid zirvede yer alırken onu Barcelona, Bayern Münih, Atletico Madrid ve Juventus takip ediyor.

UEFA'nın kulüp sıralamasındaki güncellemeye göre ilk 10 sıra bu şekilde oluşurken Türk takımları arasında ise ilginç bir tablo ortaya çıktı.

Türkiye'nin en iyisi Beşiktaş

Listenin en tepesinde ise Beşiktaş var. Son yıllarda Avrupa'da aldığı sonuçlarla önemli puanlar elde eden siyah beyazlılar 62.000 puanla Türkiye'nin en fazla puan toplayan takımı durumunda. Beşiktaş, genel sıralamada 25. sırada bulunuyor.

Fenerbahçe 45. sırada yer alıyor

Beşiktaş'ın ardından en iyi 2. Türk takımı Fenerbahçe olarak dikkat çekiyor. Son 5 yılda alınan puanlar dikkate alındığında sarı lacivertliler 31.500 puanla Türkiye'nin en fazla puan toplayan 2. takımı durumunda. Fenerbahçe'nin genel sıralamadaki yeri ise 45.

Galatasaray 67. sırada

Galatasaray ise listede en fazla puan toplayan 3. Türk takımı olarak dikkat çekiyor. Son 5 yıl içerisinde Avrupa'da başarılı sonuçlar elde edemeyen sarı kırmızılılar genel sıralamada 22.500 puanla 67.

Kardemir Karabükspor'da listede

Ekonomik olarak zorlu süreçlerden geçen 1. Lig ekibi Kardemir Karabükspor, listede 160. sırada yer aldı.

Bursaspor 161. sırada

UEFA'nın en iyi 200 takım listesinde 10 Türk takımı bulunurken bunların arasında en az puan toplayan ekip Bursaspor oldu. Yeşil beyazlılar son yıllardaki etkisiz performansıyla listenin 161. sırasında yer aldı.

(Yeni Şafak)