0553 313 94 23

UEFA en başarılı Türk takımı açıkladı

UEFA, Avrupa kupalarındaki performanslarını dikkate alarak puan güncellemesi yaptı. Açıklanan rakamlara göre; Türkiye'nin en başarılı takımı Beşiktaş olurken 1. Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor da 160. sırada yer aldı.

28 Mart 2019 Perşembe 20:59
UEFA en başarılı Türk takımı açıkladı

Son 5 yılın Avrupa kupaları maçları dikkate alınarak yapılan puanlandırmaya göre oluşturulan listede Real Madrid zirvede yer alırken onu Barcelona, Bayern Münih, Atletico Madrid ve Juventus takip ediyor.

UEFA'nın kulüp sıralamasındaki güncellemeye göre ilk 10 sıra bu şekilde oluşurken Türk takımları arasında ise ilginç bir tablo ortaya çıktı.

Türkiye'nin en iyisi Beşiktaş

Listenin en tepesinde ise Beşiktaş var. Son yıllarda Avrupa'da aldığı sonuçlarla önemli puanlar elde eden siyah beyazlılar 62.000 puanla Türkiye'nin en fazla puan toplayan takımı durumunda. Beşiktaş, genel sıralamada 25. sırada bulunuyor.

Fenerbahçe 45. sırada yer alıyor

Beşiktaş'ın ardından en iyi 2. Türk takımı Fenerbahçe olarak dikkat çekiyor. Son 5 yılda alınan puanlar dikkate alındığında sarı lacivertliler 31.500 puanla Türkiye'nin en fazla puan toplayan 2. takımı durumunda. Fenerbahçe'nin genel sıralamadaki yeri ise 45.

Galatasaray 67. sırada

Galatasaray ise listede en fazla puan toplayan 3. Türk takımı olarak dikkat çekiyor. Son 5 yıl içerisinde Avrupa'da başarılı sonuçlar elde edemeyen sarı kırmızılılar genel sıralamada 22.500 puanla 67.

Kardemir Karabükspor'da listede

Ekonomik olarak zorlu süreçlerden geçen 1. Lig ekibi Kardemir Karabükspor, listede 160. sırada yer aldı.

Bursaspor 161. sırada

UEFA'nın en iyi 200 takım listesinde 10 Türk takımı bulunurken bunların arasında en az puan toplayan ekip Bursaspor oldu. Yeşil beyazlılar son yıllardaki etkisiz performansıyla listenin 161. sırasında yer aldı.

(Yeni Şafak)

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 20:59
  1. Karabük
  2. Galatasaray
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Türkiye
  6. Barcelona
  7. Bursaspor
  8. Avrupa
  9. Bursa
  10. Münih
  11. Bayern Münih
  12. Real Madrid
  13. Atletico Madrid
  14. Madrid
  15. Juventus
  16. Galata

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İki ilimizde petrol sevinci! Ülke ekonomisine 700 milyon dolar katkı sağlayacak
    1. İki ilimizde petrol sevinci! Ülke..
    2. VakıfBank, Sultanlar Ligi’nde yarı..
    3. Drift yapıp kaçan sürücüye ağır ceza
    4. Peskov’dan Trump’a cevap : “Rusya..
    5. "Fındıkta kalite artışını ödev olarak..
    6. Bakan Kurum: "O zillet ittifakını,..
    7. "Arap gençlerin hayat şartları..
    8. TİKA Özbekistan'da Nevruz Bayramı..
    9. Ekrem İmamoğlu'ndan Gezi Parkı..
    10. Tarihi eser kaçakçıları yakalandı
    11. Antalya’da falezlerden düşen genç..
    12. TFF'nin skandal 'Mansur Çalar'..
    13. Sakarya'da "drone" destekli fuhuş..
    14. BM'den Suudi Arabistan'a Cemal Kaşıkçı..
    15. UEFA en başarılı Türk takımı açıkladı
    16. Avrupa borsaları "ticaret..
    17. Vali Akbıyık Çukurca’da
    18. ADGİAD’dan aday tavsiyesi açıklaması
    19. TBMM Başkanı Şentop'tan "Recep Gürkan"..
    20. Bursa’da Karayolları aracı devrildi: 3..
    21. Cammu Keşmir'de çatışma
    22. Galatasaray'da Türkiye Kupası maçı..
    23. Oğlunu darbeden kadın sanığa para cezası
    24. Vali, trafik ekiplerinin yeni..
    25. "Pazarlar, gönül belediyeciliği ile..
    26. Giresun’da iş kazası: 1 ölü
    27. Ülkede büyük şok! Askeri üsse..
    28. Başkan Erdoğan açıkladı: 23 Nisan'a..
    29. Yenice’de coşkulu AK Parti mitingi..
    30. Hentbol: Erkekler Süper Lig
    Turan açık açık söyledi: AK Parti'nin oyu düşerse...
    Turan açık açık söyledi: AK Parti'nin oyu düşerse...
    Saadet ve BBP'li adaylar AK Parti lehine çekildi
    Saadet ve BBP'li adaylar AK Parti lehine çekildi
    Çavuşoğlu'ndan kritik uyarı: Sokağa inecekler, haberiniz olsun
    Çavuşoğlu'ndan kritik uyarı: Sokağa inecekler, haberiniz olsun
    Mehmet Talu Hoca: Abdülhamid gitti, Osmanlı yıkıldı, darmadağın olmadık mı?
    Mehmet Talu Hoca: Abdülhamid gitti, Osmanlı yıkıldı, darmadağın olmadık mı?
    İmzalar atıldı! O ülke silahları Türkiye'den alacak
    İmzalar atıldı! O ülke silahları Türkiye'den alacak

    Günün Karikatürü

    29 Mart 2018
    Başbakan canlı yayında açıkladı: Uydu vurduk, uzay süper gücüyüz
    Başbakan canlı yayında açıkladı: Uydu vurduk, uzay süper gücüyüz
    MİT ve TSK'dan operasyon! PKK'nın sözde liderleri vuruldu
    MİT ve TSK'dan operasyon! PKK'nın sözde liderleri vuruldu