  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bomba Katar iddiası! Bunu yapmaya hazırlanıyorlar

Putin'e helal olsun! Resmen yasaklandı

Merkez Bankası yıl sonu dolar tahmini değişti! Beklenti 31,42 TL'ydi, şimdi o rakam oldu

Emlak balonu sonunda patladı! Konut satışlarında büyük düşüş

TCG Anadolu'dan sonra bir tarihi haber daha! Türkiye o Avrupa ülkesi ile savaş gemisi üretecek

Seküler yobazlar şimdi de Bakan Tekin’i hedef aldı! Karma eğitim ilkel tercihli eğitim hak

Hangi Türk boyuna mensupsun? İşte Türklerin soy ağacı listesi ve il il dağılımları

Türkiye'ye İHA yaptırımında bulunan ülkeden 'U' dönüşü! Apar topar yeni karar için harekete geçtiler

Sarıgül'den İmamoğlu ifşası! Yaşananları tek tek anlattı

İlk imzalar atıldı, Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye yatırımlar akmaya başladı
Spor UEFA duyurdu: 3 Türk devinin kulübüne yaptırım için Türkiye'nin kapısını çalacak! İlgili yeni gelişme şoke etti
Spor

UEFA duyurdu: 3 Türk devinin kulübüne yaptırım için Türkiye'nin kapısını çalacak! İlgili yeni gelişme şoke etti

Yeniakit Publisher
2023-07-14 18:03:00 - 2023-07-14 18:19:32
UEFA duyurdu: 3 Türk devinin kulübüne yaptırım için Türkiye'nin kapısını çalacak! İlgili yeni gelişme şoke etti

UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu (CFCB)'dan Flaş bir gelişme ortaya çıktı. finansal fair play kurallarına uymayan takımlara verilen yaptırımları olacak diyerek duyurdu Türkiye'ye ilan edildi, hazırlanıyorlar!

Yapılan açıklamaya göre, finansal fair play talimatlarını yerine getiremediği gerekçesiyle Trabzonspor ile 2 milyon avro karşılığında uzlaşma anlaşması imzalandı.

Karadeniz temsilcisi, bu tutarın yüzde 15'lik kısmına denk gelen 300 bin avroyu UEFA'ya doğrudan ödeyecek. Kalan 1,7 milyon avroluk kısım ise yeni yapılan anlaşma yükümlülüklerinin yerine getirilme durumuna göre verilecek.

İstanbul Başakşehir, 2022 mali yılındaki hedeflerini tutturamadığı gerekçesiyle UEFA'ya 400 bin avro ödeyecek. Geçen sezon az bütçe açığı veren Konyaspor ise kasasından 100 bin avro çıkaracak.

Öte yandan, 2022 mali yılındaki hedeflerini tutturan Beşiktaş ise ceza almadı. Siyah-beyazlı ekibin bütçesi, gelecek sezon da gözlem altında tutulacak.

İlginizi çekebilir→ Başkan Erdoğan son dakika açıklaması yaptı, ilan etti: Irak'tan petrol alımı çıkışı→ TIKLAYINIZ 
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İlginizi çekebilir→ Teknoloji devi Amazon, o indirimlerinde satış rekoru kırdı: Almak için adeta mücadele veriyorlar! Milyar dolarlık satış→ TIKLAYINIZ

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23