Türkiye'de kritik siber alarm! Başkanlık harekete geçti: Acil güncelleme çağrısı

Cumhurbaşkanlığı Siber Güvenlik Başkanlığı, internet altyapılarını tehdit eden kritik güvenlik açıklarının ardından harekete geçti.

İnternet siteleri ile çok sayıda kurumsal uygulamanın altyapısında kullanılan PHP'de tespit edilen ve “PHP2Shell” adıyla anılan güvenlik zafiyetlerine karşı Türkiye genelinde önleyici tedbirler devreye alındı.

Başkanlığın açıklamasına göre başta kamu kurumları olmak üzere sistemlerde güvenlik taramaları başlatılırken ilgili kurumlara alınması gereken acil tedbirler konusunda bildirim gönderildi.

SALDIRGANLARA UZAKTAN KOD ÇALIŞTIRMA İMKÂNI

Siber güvenlik alarmının merkezindeki zafiyetlerin yüksek risk taşıdığına dikkat çekildi.

Söz konusu açıkların belirli şartların oluşması halinde saldırganların kimlik doğrulamasına ihtiyaç duymadan hedef sistem üzerinde uzaktan kod çalıştırabilmesine yol açabileceği değerlendiriliyor.

Bu durum özellikle doğrudan internete açık sistemlerde yetkisiz erişim, veri güvenliğinin ihlal edilmesi ve dijital hizmetlerin kesintiye uğraması gibi ciddi sonuçlar doğurabiliyor.

TÜRKİYE GENELİNDE TARAMA BAŞLATILDI

Siber Güvenlik Başkanlığı muhtemel saldırılara karşı önleyici tedbirleri artırdı.

Türkiye genelindeki sistemlerde güvenlik taraması gerçekleştirilirken, Siber Olaylara Müdahale Ekipleri (SOME) İletişim Platformu üzerinden kurum ve kuruluşlar ile kritik altyapılara acil güvenlik duyurusu gönderildi.

Duyuruda uygulanması gereken teknik ve idari tedbirlerin de ilgili birimlerle paylaşıldığı belirtildi.

SİSTEM YÖNETİCİLERİNE “BEKLEMEYİN” ÇAĞRISI

Sistem yöneticilerinden özellikle internete açık bilişim altyapılarını vakit kaybetmeden kontrol etmeleri istendi.

Yayımlanan güvenlik güncellemelerinin ivedilikle uygulanması, sistemlerin güncel tutulması ve ihtiyaç bulunmayan dış erişimlerin sınırlandırılması gerektiği belirtildi.

Gerekli servislerde ise mevcut güvenlik önlemlerine ek koruma tedbirlerinin devreye alınması istendi.

KRİTİK ALTYAPILAR MERCEK ALTINDA

Başkanlık, Türkiye'nin dijital altyapısının güvenliği ve kritik hizmetlerin kesintisiz sürdürülebilmesi amacıyla gelişmelerin ilgili kurumlarla koordinasyon içerisinde takip edildiğini bildirdi.

Kamu kurumları ve özel sektör kuruluşlarına da Başkanlığın yayımladığı güvenlik duyurusundaki önlemleri gecikmeden hayata geçirmeleri tavsiye edildi.

DÜNYADA DA PHP ALARMI

PHP altyapısındaki kritik açıklar yalnızca Türkiye'nin gündeminde değil.

Aktarılan bilgilere göre ABD, İngiltere, Avrupa ülkeleri, Japonya ve Avustralya'daki siber güvenlik birimleri de sistem yöneticilerine güncelleme ve güvenlik önlemlerini artırma çağrıları yapıyor.

Türkiye'de başlatılan geniş kapsamlı tarama ve kurumlara gönderilen acil bildirimlerle birlikte gözler, söz konusu zafiyetlerin oluşturabileceği küresel siber güvenlik riskine çevrildi.