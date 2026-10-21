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Dünya Suudi Arabistan üzücü haberi dünyaya ilan etti
Dünya

Suudi Arabistan üzücü haberi dünyaya ilan etti

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Suudi Arabistan üzücü haberi dünyaya ilan etti

Suudi Arabistan Enerji Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Şeybe Petrol Sahası'nı hedef alan saldırıda 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı" ifadeleri kullanıldı.

Suudi Arabistan Enerji Bakanlığı, ülkenin güneydoğusundaki Şeybe Petrol Sahası'nı hedef alan saldırıda, 2 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığını belirtti.

Suudi Arabistan Enerji Bakanlığından üst düzey bir yetkili saldırıya dair ülkenin resmi ajansı SPA'ya konuştu.

Şarkiyye bölgesindeki ulusal petrol şirketi Aramco'ya ait Şeybe Petrol Sahası'ndaki tesislerden birinin sabah saatlerinde hedef alındığını aktaran yetkili, insansız hava aracıyla (İHA) düzenlenen saldırının hava savunma sistemi tarafından engellendiğini kaydetti.

Saldırı sonucu, biri Filipin diğeri Nepal uyruklu 2 kişinin yaşamını yitirdiği, Pakistan ve Hindistan uyruklu 2 kişinin ise yaralandığı ifade edildi.

Ayrıca tesisin dışında, sahada çalışanlardan birine ait araçta yangın çıktığı ancak olaydan operasyonel faaliyetlerin etkilenmediği belirtildi.

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