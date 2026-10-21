Irak-İran sınırındaki Şeyb Kapısı için kapatma iddiası
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Irak yerel basını, Şeyb Sınır Kapısı’nda geçişlerin Başbakan Ali ez-Zeydi’nin talimatıyla durdurulduğunu öne sürdü. İddiaya ilişkin resmi açıklama yapılmadı.
Irak’ta yerel basın haberlerinde, söz konusu sınır kapısının Zeydi’nin talimatıyla dün saat 06.00’dan itibaren ikinci bir duyuruya kadar kapatıldığı ileri sürüldü.
Söz konusu iddiaya ilişkin Irak makamalarından henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.
Irak ve İran arasında 10’a yakın sınır kapısı bulunuyor.
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