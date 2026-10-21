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Dünya Irak-İran sınırındaki Şeyb Kapısı için kapatma iddiası
Dünya

Irak-İran sınırındaki Şeyb Kapısı için kapatma iddiası

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AA Giriş Tarihi:

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Irak-İran sınırındaki Şeyb Kapısı için kapatma iddiası

Irak yerel basını, Şeyb Sınır Kapısı’nda geçişlerin Başbakan Ali ez-Zeydi’nin talimatıyla durdurulduğunu öne sürdü. İddiaya ilişkin resmi açıklama yapılmadı.

Irak’ta yerel basın haberlerinde, söz konusu sınır kapısının Zeydi’nin talimatıyla dün saat 06.00’dan itibaren ikinci bir duyuruya kadar kapatıldığı ileri sürüldü.

Söz konusu iddiaya ilişkin Irak makamalarından henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.

Irak ve İran arasında 10’a yakın sınır kapısı bulunuyor.

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