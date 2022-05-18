UEFA Avrupa Ligi'nde 2021-2022 sezonu final heyecanı yaşanıyor. Futbolseverler ise kupaya hangi ekibin uzandığını araştırıyor.

UEFA Avrupa Ligi'ni kim kaçandı? Avrupa Ligi şampiyonu kim oldu?

UEFA Avrupa Ligi'nde final maçı 18 Mayıs Çarşamba akşamı TSİ 22.00'de oynanacak. Eintracht Frankfurt ile Rangers arasındaki mücadele TV8,5 kanalı ile Exxen dijital platformundan canlı yayınlanacak.

Eintracht Frankfurt, Avrupa arenasında dördüncü kez final maçına çıkacak. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin eski adlarından Avrupa Kupası'nda 1959-1960 sezonu yarı finalinde yine Rangers ile eşleşen Almanya temsilcisi, rakibini ilk maçta 6-1, rövanşında ise 6-3 yenerek finale yükselirken, finalde Real Madrid'e 7-3 mağlup olmuştu. Eintracht Frankfurt, 1966-1967 UEFA Intertoto Kupası ile 1979-1980 UEFA Kupası'nı ise müzesine götürmüştü.

Avrupa arenasında 6. final maçına çıkacak Rangers ise bu maçlarda sadece bir kez kupayı müzesine götürebildi. 1960-1961 ve 1966-1967 sezonları finalinde kaybettiği Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nı 1971-1972 sezonunda Dinamo Moskova'yı 3-2 yenerek kazanan İskoçya temsilcisi, 1972 UEFA Süper Kupa ve 2007-2008 UEFA Kupası'nda rakiplerine mağlup oldu.