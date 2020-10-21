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Spor UEFA Avrupa Ligi'ni en çok İspanyollar kazandı
Spor

UEFA Avrupa Ligi'ni en çok İspanyollar kazandı

Avrupa'nın iki numaralı kupasında bugüne kadar 17 kez finallerde mücadele eden İspanyol takımları, 12 defa mutlu sona ulaştı - İspanya'yı 9'ar kupa zaferiyle İngiltere ve İtalya izledi - Fransa ekipleri, bu organizasyonda çıktıkları 5 finali de kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-10-21 11:03:03 -
UEFA Avrupa Ligi'ni en çok İspanyollar kazandı

İSTANBUL (AA) - YUNUS KAYMAZ - Futbolda daha önce UEFA Kupası, sonrasında UEFA Avrupa Ligi olarak organize edilen Avrupa'nın 2 numaralı kupasını en çok İspanya takımları kazandı.

İspanya, 1971'den bu yana düzenlenen organizasyonda 17 kez finallerde temsil edildi ve İspanyol ekipleri 12 defa şampiyonluk yaşadı.

İngiliz ve İtalyan takımları ise 16'şar kez yer aldıkları finallerde 9'ar defa şampiyonluğa ulaştı.

Bu ülkeleri 6 zaferle Almanya ekipleri, 4 kupayla da Hollanda takımları takip etti.


- Fransızlar final kazanamıyor


UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde bugüne kadar 5 kez finale çıkan Fransa ekipleri, kupayı kazanmayı başaramadı.

İlk olarak 1977-1978 sezonunun finalinde Fransa'nın Bastia ekibi, Hollanda'nın PSV takımına (0-0, 3-0) karşı başarılı olamadı. 1995-1996 sezonunda yine Fransa ekibi Bordeaux, Almanya'nın Bayern Münih takımına finalde 2-0 ve 3-1'lik sonuçlarla boyun eğdi.

Olympique Marsilya ise 1998-1999 sezonundaki ilk finalinde İtalya'nın Parma takımına 3-0 yenildi. 2003-2004 finalinde İspanya'nın Valencia takımına 2-0 mağlup olan Marsilya, 2017-2018 sezonunda da bir başka İspanya temsilcisi Atletico Madrid'e 3-0 yenilerek kupaya yine uzanamadı.


- Ülkeler ve şampiyonluk sayıları


Avrupa'nın iki numaralı kupasının finalinde bu yıla kadar en çok yer alan ülkeler ve şampiyonluk sayıları şöyle:

İspanya: 17 (12 galibiyet/5 mağlubiyet)

İngiltere: 16 (9 galibiyet/7 mağlubiyet)

İtalya: 16 (9 galibiyet/7 mağlubiyet)

Almanya: 14 (6 galibiyet/8 mağlubiyet)

Hollanda: 7 (4 galibiyet/3 mağlubiyet)

Portekiz: 7 (2 galibiyet/5 mağlubiyet)

İsveç: 2 (2 galibiyet)

Rusya: 2 (2 galibiyet)

Belçika: 3 (1 galibiyet/2 mağlubiyet)

Ukrayna: 2 (1 galibiyet/1 mağlubiyet)

Türkiye: 1 (1 galibiyet)

Fransa: 5 (5 mağlubiyet)

İskoçya: 3 (3 mağlubiyet)

Yugoslavya: 1 (1 mağlubiyet)

Macaristan: 1 (1 mağlubiyet)

Avusturya: 1 (1 mağlubiyet)


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