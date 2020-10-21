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Spor UEFA Avrupa Ligi'nde grup maçları başlıyor
Spor

UEFA Avrupa Ligi'nde grup maçları başlıyor

Yeniakit Publisher
2020-10-21 10:38:36 -
UEFA Avrupa Ligi'nde grup maçları başlıyor

ANKARA (AA) - UEFA Avrupa Ligi'nde 2020-21 sezonu grup aşaması, yarın oynanacak maçlarla başlayacak.

Avrupa futbolunun en önemli ikinci organizasyonunda grup aşamasının ilk haftası, yarın 12 grupta oynanacak 24 karşılaşmayla tamamlanacak.

Türkiye'yi temsil eden tek takım konumundaki Demir Grup Sivasspor, I Grubu'ndaki ilk maçında deplasmanda İspanya temsilcisi Villarreal ile TSİ 22.00'de karşılaşacak.

Polonyalı hakem Pawel Raczkowski'nin yöneteceği karşılaşmada yardımcılıklarını ise aynı ülkeden Radoslaw Siejka ve Adam Kupsik üstlenecek. Müsabaka, beIN Sports kanalından naklen yayınlanacak.

UEFA Avrupa Ligi gruplarında ilk hafta maç programı şöyle:

A Grubu:

CSKA Sofya (Bulgaristan) - Cluj (Romanya)

Young Boys (İsviçre) - Roma (İtalya)


B Grubu:

Dundalk (İrlanda) - Molde (Norveç)

Rapid Wien (Avusturya) - Arsenal (İngiltere)


C Grubu:

Bayer Leverkusen (Almanya) - Nice (Fransa)

Hapoel Beer-Sheva (İsrail) - Slavia Prag (Çekya)


D Grubu:

Standard Liege (Belçika) - Rangers (İskoçya)

Lech Poznan (Polonya) - Benfica (Portekiz)


E Grubu:

PSV Eindhoven (Hollanda) - Granada (İspanya)

PAOK (Yunanistan) - Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi)

F Grubu:

Napoli (İtalya) - AZ Alkmaar (Hollanda)

Rijeka (Hırvatistan) - Real Sociedad (İspanya)


G Grubu:

Braga (Portekiz) - AEK (Yunanistan)

Leicester City (İngiltere) - Zorya (Ukrayna)


H Grubu:

Sparta Prag (Çekya) - Lille (Fransa)

Celtic (İskoçya) - Milan (İtalya)


I Grubu:

Maccabi Tel-Aviv (İsrail) - Karabağ (Azerbaycan)

Villarreal (İspanya) - Demir Grup Sivasspor


J Grubu:

Tottenham (İngiltere) - LASK (Avusturya)

Ludogorets (Bulgaristan) - Antwerp (Belçika)

K Grubu:

Wolfsberger (Avusturya) - CSKA Moskova (Rusya)

Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Feyenoord (Hollanda)

L Grubu:

Slovan Liberec (Slovakya) - Gent (Belçika)

Hoffenheim (Almanya) - Kızılyıldız (Sırbistan)



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