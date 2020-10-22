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Spor UEFA Avrupa Ligi I Grubu ilk hafta karşılaşmasında Demir Grup Sivasspor, İspanyol ekibi Villarreal'e deplasmanda 5-3 mağlup oldu.
Spor

UEFA Avrupa Ligi I Grubu ilk hafta karşılaşmasında Demir Grup Sivasspor, İspanyol ekibi Villarreal'e deplasmanda 5-3 mağlup oldu.

Yeniakit Publisher
2020-10-22 23:54:12 -
UEFA Avrupa Ligi I Grubu ilk hafta karşılaşmasında Demir Grup Sivasspor, İspanyol ekibi Villarreal'e deplasmanda 5-3 mağlup oldu.
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