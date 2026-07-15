UEFA Avrupa Ligi birinci eleme turunda rövanş zamanı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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UEFA Avrupa Ligi'nde birinci eleme turu rövanş maçları yarın oynanacak. Elenen takımlar yollarına UEFA Konferans Ligi’nde devam edecekler.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda birinci eleme turu, yarın yapılacak beş karşılaşmayla tamamlanacak.
Karşılaşmaların programı şöyle:
Yarın
Cluj (Romanya) - Dinamo Kiev (Ukrayna): (0-0)
Aluminij (Slovenya) - Sheriff (Moldova): (0-0)
Ferencvaros (Macaristan) - Vojvodina (Sırbistan): (2-1)
Zilina (Slovakya) - Hajduk Split (Hırvatistan): (0-2)
Vestri (İzlanda) - Karabağ (Azerbaycan): (0-3)