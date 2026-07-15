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Spor UEFA Avrupa Ligi birinci eleme turunda rövanş zamanı
Spor

UEFA Avrupa Ligi birinci eleme turunda rövanş zamanı

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UEFA Avrupa Ligi birinci eleme turunda rövanş zamanı

UEFA Avrupa Ligi'nde birinci eleme turu rövanş maçları yarın oynanacak. Elenen takımlar yollarına UEFA Konferans Ligi’nde devam edecekler.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda birinci eleme turu, yarın yapılacak beş karşılaşmayla tamamlanacak.

Karşılaşmaların programı şöyle:

Yarın

Cluj (Romanya) - Dinamo Kiev (Ukrayna): (0-0)

Aluminij (Slovenya) - Sheriff (Moldova): (0-0)

Ferencvaros (Macaristan) - Vojvodina (Sırbistan): (2-1)

Zilina (Slovakya) - Hajduk Split (Hırvatistan): (0-2)

Vestri (İzlanda) - Karabağ (Azerbaycan): (0-3)

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