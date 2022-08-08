UEFA Avrupa Konferans Ligi rövanş maçları ne zaman saat kaçta, hangi kanalda? Başakşehir ve Konyaspor Play-off turu rakipleri hangi takımlar?

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçlarının ardından bu kez de rövanş maçları oynanacak. Konyaspor, 3. eleme turunda Lihtenştayn temsilcisi Vaduz takımını geçerse UEFA Konferans Ligi Play-off turunda Neftçi-Rapid Wien eşleşmesini geçen tarafla maça çıkacak. UEFA Avrupa Konferans Ligi rövanş maçları ne zaman saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Avrupa Konferans Ligi Başakşehir ve Konyaspor rövanş maçları ne zaman saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Avrupa Konferans Ligi rövanş maçları ne zaman saat kaçta?

Türk takımları, rövanş maçlarına perşembe günü evinde çıkacak. Medipol Başakşehir, İzlanda ekibi Breidablik'i TSİ 20.45'te, Konyaspor ise Lihtenştayn'ın Vaduz takımını TSİ 20.00'de misafir edecek. Medipol Başakşehir'in tur mücadelesi TRT SPOR'dan naklen yayınlanacak. Konyaspor - Vaduz maçı A Spor kanalından şifresiz olarak yayınlanacak. Maçların TSİ programı şöyle:

UEFA Avrupa Konferans Ligi yarınki maçlar hangileri?

19.00 Gzira (Malta) - Wolfsberger (Avusturya) (0-0)

21.00 B36 (Faroe Adaları) - Viborg (Danimarka) (0-3)

UEFA Avrupa Konferans Ligi Çarşamba günü kimin maçı var?

19.00 Vitoria (Portekiz) - Hajduk Split (Hırvtistan) (1-3)

UEFA Avrupa Konferans Ligi Perşembe günü oynanacak maçlar

16.30 Kyzylzhar (Kazakistan) - APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi) (0-1)

17.00 Tobol (Kazakistan) - Zrinjski (Bosna Hersek) (0-1)

19.00 Rakow (Polonya) - Spartak Trnava (Slovakya) (2-0)

20.00 CFR Cluj (Romanya) - Shakhtyor (Belarus) (0-0)

20.00 Basel (İsviçre) - Brondby (Danimarka) (0-1)

20.00 Hapoel Beer-Sheva (İsrail) - Lugano (İsviçre) (2-0)

20.00 Twente (Hollanda) - Cukaricki (Sırbistan) (3-1)

20.00 Konyaspor - Vaduz (Lihtenştayn) (1-1)

20.00 Djurgardens (İsveç) - Sepsi (Romanya) (3-1)

20.00 Petrocub (Moldova) - Fehervar (Macaristan) (0-5)

20.30 Lillestrom (Norveç)-Royal Antwerp (Belçika) (1-3)

20.30 FCSB (Romanya) - Dunajska Streda (Slovakya) (1-0)

20.30 Universitatea Craiova (Romanya) - Zorya Luhansk (Ukrayna) (0-1)

20.30 Panathinaikos (Yunanistan) - Slavia Prag (Çekya) (0-2)

20.45 Medipol Başakşehir - Breidablik (İzlanda) (3-1)

21.00 Hibernians (Malta) - RFS (Letonya) (1-1)

21.00 Kİ Klaksvik (Faroe Adaları) - Ballkani (Kosova) (2-3)

21.00 Şkendiya (Kuzey Makedonya) - AIK (İsveç) (1-1)

21.00 Sligo (İrlanda Cumhuriyeti) - Viking (Norveç) (1-5)

21.00 Anderlecht (Belçika) - Paide (Estonya) (2-0)

21.00 Aris (Yunanistan) - Maccabi Tel Aviv (İsrail) (0-2)

21.00 Levski Sofya (Bulgaristan) - Hamrun (Malta) (1-0)

21.30 Lech (Polonya) - Vikingur (İzlanda) (0-1)

21.30 Rapid Wien (Avusturya) - Neftçi (Azerbaycan) (1-2)

21.45 St. Patrick's Athletic (İrlanda Cumhuriyeti) - CSKA Sofya (Bulgaristan) (1-0)

22.00 Young Boys (İsviçre) - KuPS (Finlandiya) (2-0)

22.00 AZ Alkmaar (Hollanda) - Dundee United (İskoçya) (0-1)

22.00 Gil Vicente (Portekiz) - Riga (Letonya) (1-1)

22.00 Kisvarda (Macaristan) - Molde (Norveç) (0-3)