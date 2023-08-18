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Sosyal Medya Ucuza satılmasın diye hepsini çöpe döktüler! O zincir markette büyük skandal
Sosyal Medya

Ucuza satılmasın diye hepsini çöpe döktüler! O zincir markette büyük skandal

Yeniakit Publisher
2023-08-18 22:33:00 - 2023-08-18 22:53:52

İstanbul'un Pendik ilçesinde bir marketin çalışanları tarafından kasalarca domates çöpe döküldü. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından bakanlık harekete geçti.

Kasalarca domatesi çöpe döken market sosyal medyanın gündemine oturdu. Görüntülerin hızla yayılmasının ardından Ticaret Bakanlığı harekete geçti.

Denetim yapıldı

İstanbul Pendik Üst Kaynarca’da market çalışanlarının kasa kasa domatesi çöpe döktüğü görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Bunun üzerine İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü olarak gerekli inceleme ve denetim gerçekleştirmek üzere harekete geçti.

Söz konusu markette yapılan denetim ve incelemeler neticesinde, şikayete konu olan “Domates Rio” cinsi ürünün 3 ton olarak alındığı, 882 kilosunun satışa uygun olmadığı için fireye ayrıldığı, fireye ayrılan kısmın çöpe döküldüğü beyan edildi.

Markette etiketler aykırı çıktı

882 kilo fire ile ilgili belgeler ve fireye ait fotoğraflar Ticaret İl Müdürlüğüne ve Ticaret Bakanlığına ibraz edildi. Yapılan incelemeler esnasında “Domastes Rio“ cinsi ürünün künye bilgisi olmadığı tespit edildi ve idari işlemler için tutanak düzenlendi. Gerçekleştirilen inceleme esnasında, markette bulunan diğer ürünlerde yapılan denetimde ise 20 ürünün Fiyat Etiket Yönetmeliğine aykırı olduğu gerekçesiyle idari para cezası uygulandı.

Sosyal medyada tepki çekmişti

İstanbul Pendik'te bulunan bir zincir marketin önünde, market çalışanlarının kasalar dolusu domatesleri çöpe attığı görüntüsü sosyal medyaya düştü.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kayda alınan anlar kısa sürece milyonlarca insanın tepkisini çekti. Pek çok kişi, market zincirinin bu tutumunu eleştirirken, domatesleri ihtiyaç sahiplerine neden dağıtmadıkları ile ilgili çok sayıda yorum yapılmıştı

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Yorumlar

Herdem

Devlet nerede? Bu haberleri bütün Türkiye gördü okudu, ilgililer nerde?

Nurettin

Bunlar hiç insanlıktan nasip almamışlarmı bir garibana verseniz ölürmüsünüz
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
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