“Ucuz popülizmle beklediyecilik olmaz”

Batman’ın toplam içme suyu depolama kapasitesinin 23 bin metreküp olduğunu ve buna ilave olarak 20 bin metreküplük içme suyu deposu yaparak kapasiteyi yaklaşık iki katına çıkardıklarını belirten Vali/Belediye Başkanı Vekili Hulusi Şahin; “Özellikle yaz aylarında fazla kullanımdan kaynaklanan tazyik düşüşü ve üst katlara suyun çıkmaması sorunlarına yeni yapılan içme suyu deposuyla çözüm bulmuş oluyoruz. Normalde 1-2 yılda bitirilebilecek bir inşaatı biz 5-6 ay gibi çok kısa bir sürede tamamladık. Bizler Batman Belediyesini devraldığımızdan beri böyle büyük ve zor meselelerin üzerine gidiyoruz. Daha sempatik kolay işler yapabilirdik, siyasi rantı daha yüksek olan işler yapabilirdik. Ama bizden önceki yönetimlerin pek yanaşmadığı zor, zahmetli ve maliyeti yüksek işlere biz girdik ve büyük meselelerin çözümü için sorunlara adeta neşter vurduk ve vurmaya devam ediyoruz. Bu içme suyu deposu bunlardan birisi. Aynı şekilde bizim şehrimizin çok büyük miktarda asbest boru problemi var. 130 kilometre asbestli boru var ve insanlarımız maalesef bu kanserojen borulardan içme suyu kullanıyor. Biz bir buçuk sene içerisinde 30 kilometre asbestli boru değiştirdik. Keşke bizden önceki yönetimler de ucuz popülizme değil de şehrin gerçek sorunlarına eğilebilselerdi bugüne bunlar çözülmüş olurdu. Eleştiri almayı göze alarak bu büyük sorunların üzerine gittik. Aynı şekilde kanalizasyon ve yağmur suları iç içe geçmişti, hâlâ da öyle. Bunları peyder pey çözmenin gayreti içerisindeyiz. Kanalizasyon ve yağmur suyu Batman’daki gibi birbirine karıştırılırsa ilk yağmurda sokaklar kanalizasyon suyu ile dolar, dizanteri, kolera ve benzeri pek çok hastalık ortaya çıkar. Ucuz popülizimle belediyecilik olmaz. Uğraş verdiğimiz imar, altyapı, içme suyu gibi büyük işlerin değeri ilerde daha iyi anlaşılacaktır. Hiçbir şekilde bu konuda kimseye sitem yapmıyoruz. Kentsel dönüşümden imara, altyapıdan üstyapıya, parklara bahçelere içme sularına kadar bu şehrin en önemli bünyevi meselelerine neşter vurmaya devam edeceğiz” açıklamalarında bulundu.

20 bin tonluk içme suyu deposunun devreye alınması için düğmeye basan Vali Şahin, daha sonra Belediye Başkan Yardımcısı Muzaffer Özkan, belediye birim müdürleri ve basın mensuplarıyla birlikte şehrin içme suyunun yüzde 93’ünü klorlayan klorlama merkezine geçti. Klorlama merkezinin içler acısı bir halde olduğunu, klorlama sistemleri ve klor tüplerinin insan sağlığına zararlı bir halde olduğunu ifade eden Vali Şahin, klorlama merkezindeki bütün sistemleri ve cihazların birkaç hafta içinde 2 milyon liralık yatırımla yeniliyeceklerinin müjdesini verdi.

118 etkinlikle 700 bin vatandaşla buluştuk

Batman Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, 23 Mart sonrasında gerçekleştirdiği çalışmaları kamuoyuyla paylaştı.

Yapılan konser, etkinlik, sergi, sinema geceleri, arabalı açık hava sinema geceleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri, sosyal medya etkinlikleri verilerini paylaşan müdürlük, 118 etkinlikle 700 binin üzerinde kişiye ulaştı.

Belediye, çocuklar için Seyyar Eğlence Etkinliği, Seyyar Konser Etkinliği, Sosyal Medya Canlı Yayın Etkinliği, Çocuklar için ikram Standları, Fotoğraf Sergisi, 15 Temmuz etkinliği, arabalı açık Hava Sinema Geceleri, açık Hava Sinema Geceleri, Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları, Gezici konser gibi etkinlikler gerçekleştirdi.

Ücretsiz sağlık hizmeti devam ediyor

Koronavirüs (Covid-19) pandemisinde normalleşme süreciyle birlikte Batman Belediyesine bağlı Sağlık Merkezi ücretsiz poliklinik hizmetlerine kaldığı yerden devam ediyor. Pandemi nedeniyle sokağa kısıtlı çıkmak zorunda kalan ve evlerinde kalarak hareketsiz yaşam tarzından dolayı aldığı kilolarını vermek isteyen vatandaşlarımız Sağlık Merkezimizde bulunan diyet polikliniğinden destek alabiliyor. Covid-19 pandemi sürecinden dolayı poliklinik hizmetlerinde aktif olarak hizmet veremediklerini kaydeden yetkililer: “Yeni normalleşme sürecine girdiğimiz bu günlerde başta diyet polikliniğimiz olmak üzere diğer tüm poliklinik hizmetlerimiz ile aktif olarak ve yeni kurallar çerçevesinde müdürlüğümüz hizmet vermeye başlamıştır” mesajını verdi.

Kanalizasyon ve yağmur suyu hatları ayrılıyor! Şehrin altyapısı güçleniyor

Batman Belediyesi, şehir merkezinin altyapısını güçlendirmek ve iç içe geçmiş kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarını birbirinden ayırmak için çalışma başlattı.

Şehir merkezinin kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarını birbirinden ayırarak altyapıyı rahatlatmaya yönelik çalışma gerçekleştiren Batman Belediyesi, 4. Etap Ahmet Arif Bulvarı’nda yağmur suyu hattı döşeme çalışmalarına başladı.

Milli Egemenlik, Barış ve İnsan Hakları bulvarlarına toplam bin 650 metre uzunluğunda yağmur suyu hattı için 800’lük boru döşeme çalışmalarına başlayan ekipler, kanalizasyon ve yağmur suyu hattını birbirinden ayırmak için yoğun mesai harcıyor.

9 ayda 21 kilometre yeni yol açıldı

Batman’ın gelişmesiyle birlikte imara açılan alanlarda yaya ve araç trafiği yoğunluğunu gidermek amacıyla başlatılan yeni yol açma çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Batman’ın Çamlıtepe Mahallesi’nde imar planında yer alan sokağın ulaşıma kazandırılması için çalışma gerçekleştiren ekiplerimiz, 200 metre uzunluğunda, 10 metre genişliğindeki sokakta yol açma çalışmalarını kış şartlarına rağmen aralıksız sürdürüyor.

4055 sokak olarak adlandırılan yeni yolun ulaşıma kazandırılması için kolları sıvayan ekiplerimiz, 5 kamyon, 1 Loder, 1 kazıcı, 1 greyder, 1 silindir ve 10 personel ile yürütülen yol açma çalışmalarının ardından asfalt serimi gerçekleştirerek sokağı ulaşıma açacak.

Mart ayından bu yana kent genelinde 18 mahallede 21 kilometre uzunluğunda yeni yol açıldığını ifade eden belediye yetkilileri, ana arter ve çevre yoluna yeni yol açma çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Batman şantiye alanına dönüştü

Batman Belediyesi, 2021 yılı için hedeflediği sıcak asfalt serim miktarının üzerine çıkmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. 2021 yılı asfalt sezonu içerisinde yapılan çalışmalarda Batman kent merkezinin tamamında 140 bin ton asfalt serim işinin gerçekleştirildiğini ifade eden Belediye Fen İşleri Müdürlüğü yetkilileri mevsimsel şartların elvermesi halinde asfalt bakım ve onarım işine devam edeceklerini belirtti. Asfalt seriminde 173 kilometreyi aştıklarını belirten belediye yetkilileri, asfalt bakım ve onarım işinin de 30 kilometreye tekabül ettiğini söyledi. Hedeflenen asfalt serim çalışmalarında ulaşıma açılan yeni yolların yanı sıra zamanla deforme olan yollarda da yenileme çalışması gerçekleştirildi.

Ahmet Arif Bulvarı’nda asfalt serimi başladı

Ahmet Arif Bulvarı Projesi (4. Etap Vizyon Projesi) kapsamında yapılan altyapı ve üstyapı çalışmalarının ardından birinci tabaka için sıcak asfalt serim çalışmalarına başlandı.

Ahmet Arif Bulvarı’nda yapılan kanalizasyon, yağmur suyu, içme suyu, elektrik, doğalgaz ve internet altyapı çalışmalarının tamamlanması üzerine sıcak asfalt serim çalışmalarına başlayan Batman Belediyesi, bulvarda kontrollü olarak yapılan asfalt söküm işlemlerinin ardından birinci asfalt tabakası için sıcak asfalt serim gerçekleştiriyor.

Bulvarda trafik akışının aksamaması için tek yönlü çalışma gerçekleştiren Batman Belediyesi ekipleri, trafik yoğunluğunun azaldığı gece saatlerinde asfalt sökümü gerçekleştirip akabinde ivedi bir şekilde sıcak asfalt serim işlemlerini gerçekleştiriyor.

Batman Belediyesi gece gündüz çalışıyor

Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hulusi Şahin, İnsan Hakları Bulvarı’nın deforme olarak kullanışsız hale gelmesi üzerine yenileme çalışmaları kapsamında yapılan asfalt serimini yerinde inceledi.

Batman Valisi Hulusi Şahin’e Belediye Başkan Yardımcısı Ali Osman Bilgili, belediye birim müdürleri, teknik personel ve basın mensupları eşlik etti.

Asfalt serim ekiplerini ziyaret eden Batman Valisi Hulusi Şahin, burada yaptığı konuşmada, “Ekiplerimiz yoğun bir çalışma yapıyorlar. Biz de bunlara kolay gelsin ziyaretinde bulunmak üzere buradayız. Ekiplerimiz 24 saat esasına göre çalışıyorlar. Özellikle ana arterlerde, şehrin kalabalıklarının olduğu, çarşısının olduğu, ticaretinin devam ettiği yerlerde özellikle gece vakti çalışıyorlar ki ticari hayat olumsuz etkilenmesin. Şu ana kadar 60 bin ton asfalt serimi yaptık. Çok az bir miktar kaldı geçen seneki bir yılın toplam asfaltını dökmemize. Hedefimiz 170 bin tonu geçmek. Hatta enerji bakanlığıyla yapmış olduğumuz görüşmelerde eğer olumlu neticeler alırsak bunu enerji bakanlığından alacağımız hibeyle beraber 200 bin tonun üzerine çıkarmayı hedefliyoruz. İki ekibimiz var her bir ekipte 40 personel olmak üzere toplam 80 personelimiz var. 50 aracımızda bu asfalt seferberliğinde görev alıyorlar. Çalışmalarımız devam edecek. Asfalt mevsiminde olabilecek en fazla asfaltı dökmek hedefimiz. Böylece çok daha temiz, çok daha nezih bir Batman’a hep birlikte ulaşacağız” dedi.

Çift yönlü toplam 2 kilometre uzunluğuna ve 8 metre genişliğine sahip olan İnsan Hakları Bulvarında 10 santim kalınlığında 10 bin ton asfalt serimi gerçekleştiren Belediye Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri insan sirkülasyonu ve trafik yoğunluğunun fazla olduğu güzergahlarda asfalt serim çalışmalarını gece saatlerinde gerçekleştirerek vatandaşların olumsuz durumlarla karşılaşmaması için sabahın ilk ışıklarına kadar asfalt serimi gerçekleştiriyor.