Ucuz kredi nasıl alınacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın müjdesini verdiği ucuz kredi kime verilecek?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı ilave istihdama ucuz kredi 100 bin istihdam oluşturacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı açıkladığı bilgilere göre, 50'nin altında işçi çalıştıran 714 bin işletmenin ucuz krediden yararlanması bekleniyor. İlk planda 3.8 milyar, toplamda da 10 milyar liralık kredi çekilmesi bekleniyor. Mikro, küçük ölçekli işletmelerin likidite sıkıntısını karşılamak ve istihdamı desteklemek için ilave olarak işe aldıkları sigortalılar için ödemeleri gereken sigorta primleri 30 Haziran 2022'ye kadar kullandıkları kâr payı bakiyesinden düşecek. Kredi garanti kurumlarınca kâr payı bakiyesinden düşülen tutar İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanacak.

Ne kadar ucuz kredi kullanılacak?

Sağlanan kar payı desteği, destek kapsamına giren sigortalılar için 12 ay süreyle uygulanacak. Her yeni istihdam için 100 bin liralık kredi kullandırılacak. Krediler ilk 6 ay ödemesiz olup 24 ay vadeli olacak. Sabah'ta yer alan habere göre Kredi Garanti Fonu'nun üstleneceği maliyet yaklaşık 1.6 milyar lira olacak. Bu kapsama giren iş yerleri ilave olarak işe aldığı en fazla beş sigortalı için bu destekten yararlanacak. Sosyal Güvenlik Kurumu'na prim, idari para cezası, gecikme cezası borçlarını tecil ettiren, yapılandıran, taksitlendiren işverenler de bu imkândan yararlanabilecek.

Ucuz kredi kullanımından kimler yararlanacak?

Ancak SGK'ya olan prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarını tecil ettiren, taksitlendiren veya yapılandıran işverenler, bu taksitlendirme veya yapılandırma devam ettiği sürece bu imkândan yararlanabilecek. Küçük işletmelerde yeni istihdam, salgın nedeniyle nakdi yardım alanların işe dönmesine fırsat vermek için getirilen düzenlemeden maksimum 5 işçi için yaklaşık 500 bin liraya kadar kredi kullanılabilecek. Kişi başı aylık bin 341 lira 56 kuruş, yıllık kişi başı 16 bin 98 lira olup maksimum 5 kişi çalıştığında elde edilecek tutar 80 bin 493 lira olacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Erdem, komisyon görüşmelerinde düzenlemenin ayrıntılarına ilişkin bilgi verdi. Erdem, 50'nin altında işçi çalıştıran 714 bin işletme bulunduğunu belirterek, "Burada sektör ayırımı yok. Bu kapsamdaki bütün işletmeler faydalanacak, tabii yalnız ilave istihdam şartıyla. İşletmeler ilave 1 kişi aldığında kredi talebinde bulunacak, bunu bir sene çalıştıracak, 12 ay sigorta primini ödeyecek. SGK kontrol edecek. Bir senenin sonunda Kredi Garanti Fonu'na bildireceği uzun vadeli çektiği kredideki faizden düşülecek" değerlendirmesini yaptı.