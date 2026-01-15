  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İmamoğlu’nun metresine uyuşturucu gözaltısı: Çok sayıda ünlüye operasyon Miraç gecemiz mübarek olsun! İşte İsra ve Miraç mucizesinin anlamı, bu gecenin fazileti ve yapılacak ibadetler Burası İran değil Amerika: Sokaklar savaş alanına döndü! ABD zulmüne kim dur diyecek? Enflasyonda kısa vadeli dalga, uzun vadeli sakinlik! Karahan’dan 2026 için kritik mesaj! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 3 bin personel alımı sonuçları açıklandı İran'dan geri adım! Oğlunu AK Parti’den vekil yaptır, git Sözcü TV’ye, buraya saldır CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi seviye atladı İETT artık üçer üçer çarpıştırıyor “Tayyip’in işi Allah’a kaldı” Sahne aynı, aktörler aynı, çile aynı! Yücel Kaya yazdı 15 Ocak 2026: Günün Âyet ve Hadisi
Dünya Uçuşlara kapatılmıştı! İran’dan yeni "hava sahası" kararı
Dünya

Uçuşlara kapatılmıştı! İran’dan yeni "hava sahası" kararı

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi:
Uçuşlara kapatılmıştı! İran’dan yeni "hava sahası" kararı

İran’da sivil uçuşlara kapatılan hava sahası uçuşlara yeniden açıldı.

İran Sivil Havacılık Kurumu tarafından yayımlanan NOTAM'ın (Havacılara Bildiri) süresinin dolmasıyla ülke genelindeki hava trafiğinin normale dönmeye başladığı belirtildi. Tahran uçuş bilgi bölgesindeki kısıtlamaların kaldırılmasının ardından, uluslararası ve bölgesel uçuşların İran hava sahasını yeniden kullanmaya başladığı gözlemlendi.

Yaklaşık 5 saat süren hava sahası kapatma kararının, bölgede artan ABD-İran gerilimi ve olası bir askeri hareketlilik endişesi nedeniyle alındığı kaydedildi. Kapatma kararı süresince birçok uluslararası hava yolu şirketi uçuşlarını iptal etmek veya rotalarını değiştirmek zorunda kaldığı, sabah saatlerinden itibaren seferlerin kademeli olarak normale döndüğü aktarıldı.

İran hava sahasını kapattı!
İran hava sahasını kapattı!

Dünya

İran hava sahasını kapattı!

İran'dan geri adım!
İran'dan geri adım!

Dünya

İran'dan geri adım!

Burası İran değil Amerika: Sokaklar savaş alanına döndü! ABD zulmüne kim dur diyecek?
Burası İran değil Amerika: Sokaklar savaş alanına döndü! ABD zulmüne kim dur diyecek?

Gündem

Burası İran değil Amerika: Sokaklar savaş alanına döndü! ABD zulmüne kim dur diyecek?

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23