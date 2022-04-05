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Yerel Uçuruma yuvarlanan traktörün sürücüsü öldü
Yerel

Uçuruma yuvarlanan traktörün sürücüsü öldü

Denizli’de tarlasını sürerken kontrolünü kaybettiği traktörüyle birlikte uçuruma yuvarlanan çiftçi olay yerinde hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-04-05 10:45:00 -
Uçuruma yuvarlanan traktörün sürücüsü öldü

Kaza, Kale ilçesi İnceğiz Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Karşıyaka mevkiinde bulunan zeytin tarlasını süren Ertuğrul Yürek (58), eğimli arazide kullandığı traktörünün direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücüsünün kontrolünden çıkan traktör uçuruma yavrulanırken, Yürek ise savrularak yere düştü.

Bölgede Yürek'i hareketsiz bir şekilde gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri Yürek'in hayatını kaybettiğini belirledi. Acı haberi alan yakınlar bölgeye gelerek gözyaşlarına boğuldu.

Jandarma olay yeri inceleme ekiplerinin yapmış olduğu çalışmaların ardından cansız beden Kale Devlet Hastanesine kaldırıldıktan sonra otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi adli tıp morguna sevk edildi. Otopsinin ardından Yürek'in cansız bedeninin İnceğiz Mahallesindeki mezarlıkta toprağa verileceği öğrenildi.

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