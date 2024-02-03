Uçtu uçtu Tesla denize uçtu
Yahudi lobisine boyun eğerek İsrail’e destek veren Elon Musk’ın sahibi olduğu Tesla marka araç, modlarındaki karışıklık sebebiyle sürücüsünün kafasını karıştırdı, araç denize uçtu.
Norveç’in başkenti Oslo’da çekilen görüntüler izleyenleri şaşkına çevirdi. Oslo’da Tesla elektrikli aracını kullanan bir kişi park modunda olduğunu sandığı sırada gaza basınca arkadaşıyla birlikte kendini soğuk sularda buldu. Hızla batmaya başlayan aracın üzerine çıkarak kurtarılmayı bekleyen 2 kişinin imdadına o sırada çevredeki bir saunada bulunanlar koştu.
Aracın üzerinde bekleyen 2 kişiyi çeken ve saunaya bindiren isimsiz kahramanlar, bir anlık dalgınlıkla şoke olan 2 kişyi araç sulara gömülmeden saniyeler önce kurtarmayı başardı.
Suya gömülen Tesla ise çekici yardımıyla sudan çıkarıldı.
Tesla'nın sahibi Elon Musk, Yahudi lobisine boyun eğip İsrail'e destek vermişti. Söz konusu kazanın ardından Musk'ı eleştiren sosyal medya kullanıcıları, "İsrail'in katliamlarını destekleyeceğine ürünlerinle ilgilen" yorumlarında bulundu.