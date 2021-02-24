Koronavirüs salgınıyla uzaktan eğitim süreci başladı. Milyonlarca öğrenci telefon, tablet ya da bilgisayarla eğitimlerine devam ediyor. İhtiyaç sahibi olan ailelerde ise tablet gereksinimi ortaya çıkıyor. Bu sebeple Milli Eğitim Bakanlığı öğrencilere ücretsiz tablet ve aylık 25 GB internet paketi dağıtılıyor. Peki, tablet kurulumu nasıl yapılıyor?

Ücretsiz tablet kurulumu nasıl yapılır? MEB ücretsiz tablet sim kartı nasıl takılır?

Milli Eğitim Bakanlığı ücretsiz tablet dağıtımını sürdürüyor. Ücretsiz olarak getirilen tabletlerin içerisinde bir sim kart bir de hafıza kartı yer alıyor. Tableti kutudan çıkardıktan sonra sim kartı paketinden çıkarın. Sim kartın en küçük parçasını çıkarmanız gerekiyor. Sim kartın yer aldığı kart üzerinde yaldızlı bölümü kazıyıp pin kodunu görebilirsiniz. Hafıza kartında da en küçük parçayı kullanmanız gerekiyor. Büyük parça tabletten bilgisayara aktarım yapmak için kullanılıyor. Bu arada pin kodunun yer aldığı kartı saklamanız iyi olacaktır.

Tablet kutusunda bir iğne bulunuyor. Tablet üzerinde bir giriş kısmı göreceksiniz. İğneyle bu kısmı açın. Çıkan parçanın üzerine sim kartı ve hafıza kartını yerleştirin. En küçük kısma sim kart denk gelecek. Parçayı tablete yerleştirin. Ardından güç düğmesine basarak tableti açın. Ekran açıldığında sizden pin kodu istenecek. Pin kodunu girin ve tamam ifadesine basın. Sim kart yalnızca internet erişimi için kullanılıyor. Bu kart telefon hattı olarak kullanılmıyor.

Tabletiniz açıldığında sağ üst köşeden ekranı aşağı kaydırın ve internet kısmında ‘mobil veri’ ifadesi yer alıp almadığını kontrol edin. Ardından tablette bulunan uygulama mağazasına giriş yapın. Buradan uygulama oluşturmak için bir e posta hesabı oluşturmanız gerekiyor. E posta ve şifreyle giriş yaptıktan sonra uygulama mağazasından eba ve zoom uygulamalarını indirebilirsiniz.