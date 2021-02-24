Koronavirüs salgını sebebiyle milyonlarca öğrencinin internet ve tablet ihtiyacı ortaya çıktı. İhtiyaç sahibi ailelere Milli Eğitim Bakanlığı tarafından tablet dağıtılıyor. Ücretsiz tabletlerde her ay yenilenen 25 GB’lık internet paketi de bulunuyor. Pek çok kişi MEB’in dağıttığı tabletin kurulumunu nasıl yapacaklarını araştırıyor. Peki, ücretsiz tablete zoom nasıl indiriliyor?

Ücretsiz tablet ayarları sim kartı nasıl takılır?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ihtiyaç sahibi tüm çocuklara tabletlerin ulaştırılacağını ifade etti. Bakan Selçuk, “Okullarımız tamamen yüz yüze eğitime geçtiğinde de TRT EBA televizyonları ve EBA platformu eğitim süreçlerini desteklemeye devam edecek. Öğrencilerimizin, bu kanallarla sunduğumuz içeriklerden her daim faydalanmalarını hedefliyoruz. Bu sebeple gereksinimi olan bütün öğrencilerimize ulaşana kadar dağıtımlarımızı sürdüreceğiz” dedi.

Ücretsiz olarak getirilen tabletlerin içerisinde bir sim kart bir de hafıza kartı yer alıyor. Tableti kutudan çıkardıktan sonra sim kartı paketinden çıkarın. Sim kartın en küçük parçasını çıkarmanız gerekiyor. Sim kartın yer aldığı kart üzerinde yaldızlı bölümü kazıyıp pin kodunu görebilirsiniz. Hafıza kartında da en küçük parçayı kullanmanız gerekiyor. Büyük parça tabletten bilgisayara aktarım yapmak için kullanılıyor. Bu arada pin kodunun yer aldığı kartı saklamanız iyi olacaktır.

Tablet kutusunda bir iğne bulunuyor. Tablet üzerinde bir giriş kısmı göreceksiniz. İğneyle bu kısmı açın. Çıkan parçanın üzerine sim kartı ve hafıza kartını yerleştirin. En küçük kısma sim kart denk gelecek. Parçayı tablete yerleştirin. Ardından güç düğmesine basarak tableti açın. Ekran açıldığında sizden pin kodu istenecek. Pin kodunu girin ve tamam ifadesine basın. Sim kart yalnızca internet erişimi için kullanılıyor. Bu kart telefon hattı olarak kullanılmıyor.

Tabletiniz açıldığında sağ üst köşeden ekranı aşağı kaydırın ve internet kısmında ‘mobil veri’ ifadesi yer alıp almadığını kontrol edin. Ardından tablette bulunan uygulama mağazasına giriş yapın. Buradan uygulama oluşturmak için bir e posta hesabı oluşturmanız gerekiyor. E posta ve şifreyle giriş yaptıktan sonra uygulama mağazasından eba ve zoom uygulamalarını indirebilirsiniz.