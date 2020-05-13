Ücretsiz izine çıkarılanlara AGİ veriliyor mu? Ücretsiz izne çıkanlara AGİ var mı?

Ücretsiz izne ayrılanlara AGİ veriliyor mu? Hükümetin, korona virüsüne karşı aldığı ekonomik tedbirlerden biri de ücretsiz izne çıkarılan kişilere ödenecek ücretsiz izin maaş desteği olacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yürürlüğe konulan ‘ücretsiz izin desteği’ 3 aylık süre için verilecek.

447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa getirilen geçici madde kapsamında, ücretsiz izin verilenler ile 15 Mart sonrası işten çıkarılanlardan işsizlik sigortası alamayanlara destek sağlanacak. Bu şartları sağlayan herkesin ücretsiz izin maaş desteği alabileceği ifade ediliyor. 15 Mart sonrası ücretsiz olarak izne çıkarılan ve işsizlik maaşı almaya hak kazanamayan vatandaşlara, günlük 39 lira 24 kuruş(toplamda 1170 TL) ücretsiz izin maaş desteği verilecek.

Ücretsiz izin parası almak için başvuru nasıl yapılır?

Ücretiz izin başvuruların nasıl olacağı hakkında herhangi bir açıklama yapılmadı. Ancak 15 Mart sonrasında izne çıkarılan ve işsizlik maaşı alamayan vatandaşların başvurularını yine IŞKUR üzerinden yapması bekleniyor. Bakanlık tarafından açıklamanın kısa zamanda yapılması bekleniyor.

Ücretsiz izine çıkarılanlara AGİ veriliyor mu?

Aylıksız izinde ücretlinin herhangi bir şekilde işvereninden aylık maaş alması söz konusu değildir. Dolayısıyla, aylık maaş ödemesi olmadığı için, ödenmeyen ücret üzerinden gelir vergisi kesintisi yapılması da söz konusu değildir. Sonuç olarak, aylıksız izine ayrılan hizmet erbabının asgari geçim indirimden yararlanması mümkün değildir.