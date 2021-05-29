Koronavirüs salgınının ülkemizde görülmesiyle birlikte pek çok ekonomik destek paketi açıklandı. Söz konusu desteklerden biri de ücretsiz izne çıkarılan vatandaşlara yönelik olmuştu. Defalarca uzatılan nakdi destek maaşı tam kapanmayla birlikte 1500 liraya yükseltildi. Peki, ücretsiz izin maaşı ne zaman yatacak?

Ücretsiz izin maaşı ne zaman yatacak? Nakdi destek parası bu hafta yatar mı?

Alınan son kararla nakdi destek maaşı 30 Haziran 2021’e kadar uzatıldı. Nakdi destek parası her ayın 8 ile 10’u arasında hesaplara geçiyor. İŞKUR sisteminde ıban bilgisi olanların ödemeleri kişisel hesaplarına eft yapılıyor. Sistemde ıbanı bulunmayan vatandaşlar ise maaşlarını PTT’den çekebiliyor.