  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

SİHA'ları görmezden gelen sözde 'Prof' Özgür Demirtaş'ın "Kuzey Kore" cehaleti

Temel Karamollaoğlu'nun Taksim Camii tavrı tepki çekti!

Sosyal medya şarlatanı eşcinsel sapkın Murat Övüç'ün savunması 'pes' dedirtti!

Firari mafyanın videolarını firari FETÖ'cü değerlendirdi!

CNN International muhabirinin böcekle mücadelesi sosyal medyada viral oldu

Mustafa Karahasanoğlu, 'Taksim Camii' mücadelesinin tarihini anlattı: Alınacak büyük bir ders var

Ünlü finans kuruluşu, Türkiye'nin tahmini büyüme rakamlarını değiştirdi

ÖSYM’den Akit’e açıklama: Garip bir operasyon çekildi

Avusturya'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a küstah saldırı!

İP'li Ağıralioğlu kanlı ihtilalin yıldönümünde Menderes'i devirmek için darbe yaptıran CHP'nin kanalında konuştu!
Sürücüler dikkat! Artık zorunlu oldu
İstanbul'da 7 ilçeye kötü haber! 13 saat sürecek
Bakan duyurdu! Ödemeler 4 Haziran'da yapılacak
“Zina değil aile kurumu özendirilmeli”
Ekonomi Ücretsiz izin maaşı ne zaman yatacak? Nakdi destek parası bu hafta yatar mı?
Ekonomi

Ücretsiz izin maaşı ne zaman yatacak? Nakdi destek parası bu hafta yatar mı?

1500 lira ücretsiz izin parası ne zaman ödenecek? Koronavirüs salgının sebebiyle ücretsiz izne çıkarılan vatandaşlara nakdi destek maaşı veriliyor. Söz konusu maaş tam kapanma kararının ardından 1500 liraya yükseltildi. Nakdi destek harası yattı mı? Ücretsiz izin maaşı ayın kaçında ödeniyor?

Yeniakit Publisher
2021-05-29 13:10:00 -
Ücretsiz izin maaşı ne zaman yatacak? Nakdi destek parası bu hafta yatar mı?

Koronavirüs salgınının ülkemizde görülmesiyle birlikte pek çok ekonomik destek paketi açıklandı. Söz konusu desteklerden biri de ücretsiz izne çıkarılan vatandaşlara yönelik olmuştu. Defalarca uzatılan nakdi destek maaşı tam kapanmayla birlikte 1500 liraya yükseltildi. Peki, ücretsiz izin maaşı ne zaman yatacak?

Ücretsiz izin maaşı ne zaman yatacak? Nakdi destek parası bu hafta yatar mı?

Alınan son kararla nakdi destek maaşı 30 Haziran 2021’e kadar uzatıldı. Nakdi destek parası her ayın 8 ile 10’u arasında hesaplara geçiyor. İŞKUR sisteminde ıban bilgisi olanların ödemeleri kişisel hesaplarına eft yapılıyor. Sistemde ıbanı bulunmayan vatandaşlar ise maaşlarını PTT’den çekebiliyor.

İşsizlik maaşı ne zaman yatacak? Haziran ayı işsizlik maaşı ne zaman?
İşsizlik maaşı ne zaman yatacak? Haziran ayı işsizlik maaşı ne zaman?

Ekonomi

İşsizlik maaşı ne zaman yatacak? Haziran ayı işsizlik maaşı ne zaman?

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Temel Karamollaoğlu'nun Taksim Camii tavrı tepki çekti!
Gündem

Temel Karamollaoğlu'nun Taksim Camii tavrı tepki çekti!

Merhum Necmettin Erbakan Hoca'nın hayali Taksim Camii'nin açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gerçekleştirdi. Erbakan Hoca'nın mira..
13 barodan 'Sedat Peker' çağrısı
Gündem

13 barodan 'Sedat Peker' çağrısı

13 baro, suç örgütü lideri Sedat Peker'in yayınladığı videolarla ilgili ortak açıklama yaptı. Açıklamada yargı, iddialarda ismi geçen şahısl..
Bakan Soylu'dan aradığını bulamayan muhalifler birbirine düştü!
Gündem

Bakan Soylu'dan aradığını bulamayan muhalifler birbirine düştü!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuk olduğu Habertürk yayınından sonra Merdan Yanardağ ve Kübra Par birbirlerine karşılıklı suçlamalarda..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay