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Ücretli olacak! Poşetin ardından sıra onlarda

Bakan Murat Kurum, alışveriş poşetlerinin ücretli olmasına yönelik çıkarılan kanunun ardından plastik ve karton kaplar ile pet, metal ve cam şişeler için de benzer bir uygulamanın geleceğini açıkladı.

01 Aralık 2018 Cumartesi 15:59
Ücretli olacak! Poşetin ardından sıra onlarda

Poşetten sonra cam, metal ve pet şişelerle, plastik ve karton kaplar içinde yeni uygulama geliyor. Alışverişlerde kullanılan poşetlerin 2019 yılı itibariyle 25 kuruştan satılmaya başlanacağını ve uygulama ile ülkede kişi başı 440 adet olan poşet kullanımını 40'a düşürmeyi hedeflediklerini söyleyen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, uygulama sonrasında cam, metal ve pet şişelerle, plastik ve karton kaplar için de benzer bir uygulama geleceğini duyurdu.

"2019 tarihi itibariyle başlamış olacağız"

Bakan Kurum, "Dün itibari ile artık kanun Resmi Gazetemizde yayınlandı. 1 Ocak 2019 tarihi itibariyle plastik poşetlerimiz ücretli hale geliyor. 0,25 kuruş ücret alacağız. Yıllık 30-35 milyar adet poşet kullanımını ki bu kişi başı 440 adede geliyor, bunu inşallah çok kısa zamanda düşürmeyi hedefliyoruz, 40 adede kadar düşürmeyi hedefliyoruz. Bu manada çevreyi korumak adına plastik poşetlerin ücretlendirilmesi bizim için çok büyük önem arz ediyor. Bu uygulamaya da inşallah 2019 itibariyle de başlamış olacağız. Artık eski pazar çantalarımıza, filelerimize hep beraber dönmek istiyoruz." dedi.

"20 milyar lira tasarruf öngörüyoruz"

Plastik ve karton kaplar ile pet, metal ve cam şişeler için de benzer bir uygulamanın geleceğini duyuran Bakan Kurum, "Diğer taraftan pet şişe, metal şişe, cam şişe, karton kaplara ilişkin, plastik kaplara ilişkin de yine bir uygulama geliyor. Bu uygulama ile birlikte bunu piyasaya süren firmalar da bu işlerin toplanmasına ilişkin bakanlığımıza bir bedel yatıracaklar; pet şişe başına, cam şişe başına. Biz de bunları toplanmasına ve sıfır atık sistemine dönüşümüne, geri dönüşümüne ilişkin bir sistem kurup bu sistemde harcayacağız. Bizim artık atmamayı öğrenmemiz gerekiyor. Evet sıfır atık sistemi ile biz 2023 yılında yıllık 20 milyar lira tasarruf sağlamayı öngörüyoruz. Vatandaşımızı da, gençlerimizi, yaşlılarımızı, çocuklarımızı da bu kampanyamıza güçlü bir şekilde davet ediyoruz" şeklinde konuştu.

Haber Tarihi: 01 Aralık 2018 Cumartesi 15:59
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YORUM YAZ

  • Mehmet Mehmet 24 dk önce
    Gerçek çözüm isteriz. Çevreyi koruyalım da tüketicinin sırtından, satıcıyı daha da zenginleştirerek değil.
  • toramantoraman34 dk önce
    Bakanlığımız çok iyi çalışıyor vesselam.
  • jandarmajandarma36 dk önce
    geri dönüşüm için şart
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