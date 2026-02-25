Uçan araba Tokyo’da ilk uçuşunu yaptı: Ticari seferler 2028’de başlayacak

SkyDrive isimli Japon firma salı günü Tokyo’da “uçan araba” olarak tanımladığı hava aracının ilk kamuya açık gösterim uçuşunu gerçekleştirdi. Kyodo News’in aktardığına göre batarya destekli SD-05 modeli, Tokyo Körfezi üzerinde yaklaşık 3,5 dakika havada kaldı ve yaklaşık 150 metre mesafe kat etti.

İnsansız ve uzaktan kumandalı olarak yapılan test uçuşu, Mitsubishi Estate Co. ve Kanematsu Corp. iş birliğiyle gerçekleştirildi.

12 ROTORLU, ÜÇ KİŞİLİK KAPASİTE

SD-05 modeli 12 rotora (pervane) sahip ve üç kişilik oturma kapasitesi sunuyor. Aracın menzilinin 15 ila 40 kilometre arasında değiştiği bildirildi.

Şirket, hafif yapısı ve kompakt tasarımı sayesinde aracın geleneksel helikopterlere kıyasla daha dar alanlara iniş yapabildiğini belirtiyor.

GELECEĞİN TERMİNALİ DE TANITILDI

SkyDrive, gelecekteki operasyonlar için tasarlanan bir terminal konseptini de kamuoyuna sundu. Bu tesiste operatörlerin uçuşları takip edip yöneteceği, yolcuların ise check-in ve güvenlik işlemlerini tamamlayacağı ifade edildi.

Terminalde yüz tanıma teknolojisine dayalı otomatik check-in sistemi bulunuyor. Hem hava aracı hem de terminale ilişkin gösterimlerin cumartesi gününe kadar devam edeceği açıklandı.

Şirketin Ocak ayında Yamaguchi Eyaleti’ndeki test tesisinde gerçekleştirmeyi planladığı bir başka gösterim uçuşu, rüzgar koşullarının hükümet güvenlik standartlarını karşılamaması nedeniyle iptal edilmişti.

KÜRESEL YARIŞ HIZ KAZANIYOR

“Uçan araba” projeleri, trafik sıkışıklığını azaltmak ve toplu taşıma üzerindeki yoğunluğu hafifletmek amacıyla birçok şirket tarafından geliştiriliyor.

SkyDrive CEO’su Tomohiro Fukuzawa, 2030 sonrasında bilet fiyatlarının taksi ücretinin yaklaşık iki katına ya da daha altına düşebileceğini söyledi. Fukuzawa, hava aracının taksilerden dört ila beş kat daha hızlı seyahat edebilmesinin yaygın kullanımın önünü açabileceğini ifade etti.

Benzer çalışmalar dünya genelinde de sürüyor. Çin merkezli XPeng Aeroht, elektrikli uçan aracı XPeng X2’yi 2022 yılında Dubai’de test etmişti.