Kocaeli Cedit Kentsel Dönüşüm Projesi'nde sona gelindi: Arkasında devlet olan her proje başladığı gibi bitiyor

46 BLOKTA İNŞA EDİLEN 1.097 KONUTUN BETONARME İMALATLARI TAMAM

Kocaeli'nin merkez ilçesi İzmit'in en eski yerleşimlerinden olan Cedit Mahallesi'nde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı TOKİ tarafından yürütülen kentsel dönüşüm projesinde sona yaklaşıldı. Metruk yapılar, dar sokaklar ve depreme dayanıksız konutların olduğu mahalle, TOKİ güvencesiyle modern ve depreme dayanıklı bir yaşam alanına dönüşüyor. Toplam 46 blokta inşa edilen 1.097 konutun betonarme imalatları tamamlandı, ince işçilikleri devam ediyor.

BAKAN KURUM: CEDİT MAHALLESİ’NDE KENTSEL DÖNÜŞÜMDE SONA GELDİK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, projeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, hak sahibi Tuncay Kardaş’ın “Arkasında devlet olan her proje başladığı gibi bitiyor” sözlerini alıntılayarak “Cedit Mahallesi’nde TOKİ güvencesiyle devam eden kentsel dönüşümde sona geldik. Dar sokaklar, riskli yapılar tarihe karışıyor; İzmit’in merkezinde modern ve güvenli bir yaşam alanı yükseliyor” dedi.

ARKASINDA DEVLET OLAN HER PROJE BAŞLADIĞI GİBİ BİTİYOR

Projenin 2023 yılında başlatıldığını belirten şantiye şefi İbrahim Sepetçi, “Cedit Mahallesi yıkılmadan önce depreme dayanıksız, çok dar sokakları bulunan itfaiyenin dahi ulaşımı sağlayamadığı bir mahalle konseptindeydi. Konutlarımız mevcut deprem yönetmeliğine uygun olarak inşa edildi. Yer yer zemin yapısına göre fore kazık imalatları yapıldı. 462 adet 3+1, 635 adet 2+1 daireler bulunuyor” dedi. 55 yıldır Cedit Mahallesi'nde oturan hak sahibi Tuncay Kardaş, eski mahallenin fiziki zorluklarına değinerek, şunları kaydetti: “Bazı noktalarda adeta insanların ulaşamayacağı keçi yolu gibi yollarımız vardı. Buradan ayrıldıktan sonrasında yapılan her aşamasında içimizde hep bir merak vardı. Acaba nasıl olacak, ne zaman bitecek, bittiğinde bu evlerde oturabilecek miyiz? Doğrusu hayal edemiyordum. Bugün örnek daireyi gezdik. Gördüğümüz manzara, evlerdeki kalite hiç tahmin etmediğim boyuttaymış. Şu anki gelinen aşamada artık mutlu sona yaklaştığımızı düşünüyorum. Buradan hak sahipliğim olduğu için çok mutlu oldum. Gerçekten elit bir mahallede oturmak, merkezi bir noktada olmak bizim için çok büyük bir avantaj olacak. Arkasında devlet olan her proje başladığı gibi bitiyordu. Yani bu güvence bize devlet tarafından verildiği için aklımızda şahsen hiçbir soru işareti kalmadı. Yüzümüz gülüyor elhamdülillah”

ESKİ EVLERDEN KURTULACAĞIZ

Bir diğer hak sahibi Recep Çetin de eski mahallesinin dar sokakları olduğunu anlatarak, yeni konutları çok beğendiğini belirterek şunları söyledi: “Daracık yollardı. Bir itfaiye bile zor giriyordu. Hep böyle hurdacılar doluydu. Yağmur durmuyordu, bayırda akıyordu. Eski evlerden kurtulacağız, yeni eve çıkacağız, güzel bir şey. Herkes ‘çok süper evler olmuş, inşallah taşınırsın’ diyorlar. Ben gerçekten beğendim. Eski evlerden kurtulacağız, yeni eve çıkacağız”

BURASI ŞEHRİN SİMGESİ OLACAK

Hak sahibi Alican Uysal ise "Merkezi bir yer. Fakat görüntü olarak İzmit'te çirkin bir görüntüsü vardı. Sağ olsun devletimiz, bakanlığımız buraya el attı. Şimdiki haliyle çok süper bir yer olacak. Burası şehrin simgesi olacak. Ben örnek daireye girdiğimde şaşırdım. Bu kadar beklemiyordum. Güzel olmuş. Mutfağı harika. Malzemeleri güzel. Çerçeveler güzel. Kapıları güzel. Hepsi de kaliteli. Kiler odası yapmışlar. İster kiler olarak kullan ister çamaşır odası olarak kullan. Yani bizim beklediğimizin üzerinde bir daire yapılmış" ifadelerini kullandı.