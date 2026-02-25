  • İSTANBUL
Sibirya soğukları İstanbul'u vuracak! Megakentte kar alarmı: Sıcaklıklar bıçak gibi kesiliyor!
Gündem

Sibirya soğukları İstanbul'u vuracak! Megakentte kar alarmı: Sıcaklıklar bıçak gibi kesiliyor!

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi:
Sibirya soğukları İstanbul’u vuracak! Megakentte kar alarmı: Sıcaklıklar bıçak gibi kesiliyor!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbulluları peş peşe uyardı: Sibirya kökenli dondurucu soğuk hava dalgası şehre giriş yapıyor! Bahardan kalma günlerin ardından sıcaklıkların aniden düşerek kış değerlerine gerileyeceği açıklandı.

Yeni soğuk hava sistemiyle birlikte İstanbul için kar yağışı beklentisi arttı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul için uyarı yaptı.

 

AKOM açıklamasında, "İstanbul başta olmak üzere yurdumuzun tamamına yakın bölümü Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının etkisi altına girerken hafta boyunca havada çoğunlukla kapalı bir gökyüzü ile birlikte aralıklarla hafif yağış geçişlerinin görüleceği, sıcaklıkların 5-8°C'ler kış değerlerine yakın seyredeceği tahmin ediliyor" denildi.

 

İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI?

Meteoroloji'nin yarın için yaptığı tahmine göre ise İstanbul'da sulu kar bekleniyor. Bir açıklama da Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen'den geldi.

 

Şen açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bu gece ve yarın Zonguldak, Bartın ve Karabük, Bolu yükseklerinde yer yer kuvvetli kar, Samsun’un doğusu, Ordu, Giresun, İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in yüksekleri, Doğu Anadolu'nun batısı ve Adıyaman'ın kuzey kuvvetli kar yağışları uluşımı aksatır. İstanbul'da yarın sabah erken saatlerde karla karışık yağmur olur. Öğleden sonraya kalmaz."

