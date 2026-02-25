Köpekperestler iyice zıvanadan çıktı! Karantinaya rağmen köpek sevkiyatı

“Maması” kesilsin istemeyen “mama lobisi” yüzünden bir türlü çözülemeyen sokak köpekleri terörü, şimdi de insan sağlığını tehdit etmeye başladı.

Hatay’ın Samandağ ilçesine bağlı Cemal Gürsel Mahallesinde bulunan Samandağ Anadolu Lisesi mevkiinde, sahipsiz bir sokak köpeğinde 02.02.2026 tarihinde çıkan kuduz hastalığının ardından ilçe “Kuduz Risk Bölgesi” ilan edilirken, bazı kendini bilmezlerin bölgeden İstanbul’a hayvan naklettiği ortaya çıktı.

Kuduz riskini bertaraf etmek ve etrafa sirayetini önlemek üzere 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu gereğince 03.02.2026 tarihinde alınan ve kedi-köpek, büyükbaş, küçükbaş ve tektırnaklı hayvan hareketini yasaklayan karar rağmen, Hatay’daki köpeklerin bir kısmının Ankara’ya, bir kısmının Yalova’ya ve bir kısmının da İstanbul Arnavutköy’e getirildiği öğrenildi.

KARANTİNAYI TAKMADILAR

İki hafta önce Hatay’da tam dört mahallede ilan edilen “karantina kararına” rağmen aralarında “Tahir Tahiroğlu ve skandalların göbeğindeki isim olan “Köpek velisi Buket” ve Yalova’da “Renkli patilerim” adıyla faaliyetlerini sürdüren Ebru adlı hayvanseverlerin, Hatay’dan riskli hayvanları getirdikleri saptandı.

HALK SAĞLIĞI TEHLİKEDE

Hatay İli Samandağ İlçesi Cemal Gürsel, General Şükrü Kanadlı, Cumhuriyet ve Atatürk mahallesini alacak şekilde Kuduz Risk Alanı ilan edilmiş olmasına rağmen, Hatay’dan Batı illerine gerçekleşen sokak köpeği sevkiyatı insanların sağlığını riske ederken, kamuoyunda infiale sebep oldu.